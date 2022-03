Dlaczego wielu kierowców już po zaparkowaniu jeszcze skręca koła? To zabezpieczenie

Skręcone koła na postoju to wcale nie wynik słabych umiejętności kierowcy. To raczej sposób na zabezpieczenie pojazdu przed stoczeniem się. I nie, efekt nie prowadzi do szybszej usterki.

