Toyota GR86 jest już w Polsce - lepsze jest następstwem dobrego

Toyota GR86 to trzeci model Toyoty z linii GR. Tuż obok GR Supry i GR Yarisa jest sportowym dopełnieniem gamy. Choć punktem wyjściowym w wielu kwestiach był model GT86, samochód usprawniono w wielu płaszczyznach.

2,4-litrowy bokser

Pierwsza zmiana kryje się pod maską. Umieszczono tam silnik typu boxer o pojemności 2,4 litra, który generuje 234 KM i 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 16-zaworowa, czterocylindrowa jednostka DOHC wykorzystuje ten sam blok co w poprzednim aucie, ale jego pojemność została zwiększona z 1998 do 2387 cm3. Osiągnięto to poprzez zwiększenie średnicy cylindra z 86 do 94 mm. Dodatkowo wydłużono popychacze zaworów (dzięki czemu szerzej się otwierają i szybciej napełniają komorę spalania) i usztywniono blok.

Krzywą momentu znacznie wypłaszczono, dzięki czemu silnik płynniej oddaje moc, a maksymalny moment obrotowy jest dostępny przy 3700 obr./min., a nie przy 6400-6600 jak to było w przypadku dwulitrowego GT86 (gdzie maksymalny moment obrotowy był na dodatek o 45 Nm mniejszy). W połączeniu ze sportowo zestrojoną skrzynią biegów ma się to przekładać na lepsze osiągi i przyjemność ze sportowej jazdy. W rezultacie przyspieszenie od 0 do 100 km/h skróciło się o ponad sekundę i wynosi 6,3 s (6,9 s z automatyczną skrzynią biegów).

Idealny rozkład masy

W GT86 masa rozłożona była w proporcjach około 56/44 pomiędzy przednią a tylną osią. W GR86 udało się osiągnąć idealne proporcje - 50/50. Jeśli dodamy do tego niżej położony środek ciężkości i o 50 proc. sztywniejsze nadwozie niż w przypadku GT86, otrzymamy jeszcze lepsze auto na tor, ale nie tylko. A warto przypomnieć, że już GT86 było bardzo dobrym autem sportowym, które dostarczało ogromnej frajdy z jazdy.

Skąd taka oszczędność masy? Poszycie dachu, przednie błotniki i maska zostały wykonane z aluminium, a kolejne kilogramy zaoszczędzono dzięki nowemu projektowi przednich foteli, układu wydechowego oraz wału napędowego.

Zawieszenie - po co poprawiać coś, co jest dobre?

W GR86 zastosowaną taką samą koncepcję zawieszenia jak w GT86, czyli niezależne przednie kolumny MacPhersona oraz podwójne wahacze z tyłu, ale układ jezdny zestrojono pod kątem jeszcze szybszych reakcji oraz większej stabilności prowadzenia. Mechanizm różnicowy Torsen o ograniczonym poślizgu zapewnia przyczepność podczas pokonywania zakrętów.

Póki co na statycznej prezentacji nie mieliśmy możliwości sprawdzenia, co GR86 potrafi w praktyce, ale rozmawiałam z kimś, kto już tym samochodem jeździł. W prowadzeniu GR ma być lżejszy i pewniejszy od GT. Na subiektywne wrażenia z jazdy musimy jednak jeszcze chwilę zaczekać.

Nowoczesna stylistyka

Wymiary zewnętrzne są zbliżone do tych z GT86, ale GR86 jest niższy o 10 mm (ma 1,310 m wysokości) i ma szerszy o 5 mm rozstaw osi (2,58 m). Kluczowe znaczenie dla przyjemności z prowadzenia i pozytywnych wrażeń z jazdy ma obniżenie środka ciężkości, co we wnętrzu przełożyło się na obniżenie o 5 mm punktu biodrowego kierowcy, dzięki czemu siedzimy nieco niżej.

Choć sylwetki obu aut wyglądają podobnie, GR wydaje się nieco większy, bardziej dorosły. Koncepcja wnętrza jest podobna do tego z GT86, ale użyto wyraźnie lepszych materiałów. Przednie sportowe fotele są dobrze wyprofilowane i zapewniają odpowiednie trzymanie ciała.

Kierowca ma przed oczami cyfrowe zegary. Gdy wybierzemy tryb Track, ukaże się inny układ wskaźników, który został zaprojektowany przy udziale zawodników zespołu TOYOTA GAZOO Racing. Wyświetlana jest linia obrotów silnika, wybrany bieg, prędkość, a także temperatura silnika i cieczy chłodzącej, co pomaga kierowcy od razu zorientować się w parametrach auta oraz lepiej dopasować moment zmiany biegu. System multimedialny ma zwiększoną pamięć operacyjną, co przekłada się na szybsze działanie. W standardzie ma cyfrowy tuner DAB, Bluetooth oraz łączność ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota GR86 - ceny i podsumowanie

GR86 ma być dostępny w dwóch wersjach wyposażenia - Dynamic i Executive. Eksperci szacują, że zdecydowana większość (aż 80 proc.) wybierze lepiej wyposażoną wersję. Na pokładzie topowej odmiany Executive znajdą się:

18" felgi aluminiowe;

tapicerka skórzana z elementami zamszu;

podgrzewane fotele;

system doświetlania zakrętów;

system ostrzegania o pojeździe w martwej strefie i kolizji podczas cofania.

Tymczasem bazowa wersja Dynamic otrzyma:

system multimedialny z ekranem 8";

system "inteligentny kluczyk";

177" felgi aluminiowe;

tapicerkę materiałową;

lampy LED;

dwustrefową klimatyzację automatyczną.

Wersja Executive ma kosztować około 180 tys. zł a Dynamic - około 170 tys. zł. Oznacza to, że cenowo GR86 będzie dużo bliżej do GR Yarisa (który z pakietem sport kosztuje około 168 tys. zł), niż do dwulitrowej GR Supry (217 tys. zł). Osoby, które biorą pod uwagę zakup GR Yarisa będą miały więc ciekawą alternatywę, mimo, że to zupełnie inne auta. W GR86 mamy napęd na tylną oś, silnik typu bokser i samochód o linii coupe. GR Yaris z kolei to mały hatchback z napędem na cztery koła i doładowanym silnikiem trzycylindrowym. Te auta tak bardzo się od siebie różnią, że mogą w naprawdę skuteczny sposób uzupełniać się w gamie. A dzięki cenie niższej sporo od Supry, będą też bardziej przystępną propozycją dla osób szukających samochodów dających mnóstwo frajdy z jazdy.

