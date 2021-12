Lublin pojedzie do domu na Święta. Cztery odcinki Via Carpatia oddane do ruchu w tym samym czasie

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

GDDKiA właśnie udostępniła do ruchu cztery odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. W sumie kierowcy mają do dyspozycji ok. 47 km nowej trasy ekspresowej.

S19 - obwodnica Janowa Lubelskiego

Budowa S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu oddano do ruchu ośmiokilometrowy odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Teraz nadeszła kolej na cztery kolejne fragmenty Via Carpatii w woj. lubelskim.

Oddane dzisiaj do ruchu odcinki to kolejny duży krok do wybudowania całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski. Docelowo będzie on liczył około 700 km i będzie głównym ciągiem komunikacyjnym we wschodniej części kraju

- mówił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie w eksploatacji mamy nieco ponad 177 km tej drogi, a w realizacji jest około 275 km. Przygotowujemy do budowy kolejne odcinki i czekamy na rozstrzygnięcia przetargów, które są w toku

- dodał szef GDDKiA.

Lublin - Niedrzwica Duża

Odcinek liczy ok. 12 km i jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, a w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska). Wykonawca (Aldesa Construcciones) wybudował 15 obiektów inżynierskich (w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę). Na ukończeniu jest budowa pary MOP-ów Radawczyk i Zemborzyce, z których kierowcy będą mogli korzystać w przyszłym roku.

Obwodnica Kraśnika

Drugi odcinek ma długość ok. 10 km, a wykonawcą również jest Aldesa Construcciones. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, i omija miasto po wschodniej stronie. W miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem Via Carpatii. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich - dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe).

Kraśnik - Janów Lubelski

To jeden z najdłuższych fragmentów budowanej S19 w woj. lubelskim. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. Wykonawcą jest firma Strabag.

W ramach inwestycji powstało 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i w. Modliborzyce) oraz para MOP-ów Felinów. Budowa trasy głównej jest już zakończona, ale ze względu na trwające prace przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe, na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km (od Słodkowa do Szastarki oraz w okolicach Zarajca) wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Ostatni z czterech otwartych odcinków liczy 6,5 km długości. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Wykonawcą tego fragmentu jest firma Mota-Engil Central Europe. Powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt, osiem przepustów, a także para MOP-ów Janów Lubelski.

Przebieg nowej drogi S19 w woj. lubelskim

Dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą pod trzeci pas, prowadzi od węzła Lublin Węglin początkowo wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany. Następnie w pobliżu miejscowości Wilkołaz przecina obecną DK19 i dalej przebiega nowym śladem po jej zachodniej stronie, omijając m.in. obszary leśne.

W miejscowości Lasy ponownie przecina krajową dziewiętnastkę i dalej przebiega po wschodniej stronie Kraśnika. Na odcinku od Słodkowa do Szastarki trasa wybudowana została wzdłuż obecnej DK19. Za Szastarką, w okolicach węzła, odbija na zachód i omija Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Od miejscowości Jonaki do Łążka Ordynackiego (węzeł Lasy Janowskie) prowadzi wzdłuż DK19.

Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

S19 na terenie woj. lubelskiego:

obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni - trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) - oddana do ruchu w 2008 r.

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni - trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) - oddana do ruchu w 2011 r.

obwodnica Lublina (w. Lublin Rudnik - w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin), długość 20 km - oddana do ruchu w latach 2014-2016

Lublin (koniec obwodnicy) - Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km - dwa odcinki oddane do użytku 16 grudnia 2021 r. Trwa budowa ostatniego odcinka Niedrzwica Duża - Kraśnik. Planowane zakończenie II kw. 2022 r.

Kraśnik - Lasy Janowskie, długość ok. 33 km - oddane do użytku 16 grudnia 2021 r.

granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, długość ok. 78 km - trwają przetargi na wyłonienie wykonawców pięciu odcinków realizacyjnych;

Lubartów - Lublin, długość ok. 23 km - wyłoniony wykonawca. Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót w 2022 r.

