Samochód nie odpala? Sąsiad ci pomoże, jak masz kable. Ważna jest kolejność

Jak uruchomić samochód przy pomocy kabli rozruchowych?

Operację podpinania kabli rozruchowych należy zacząć od wpięcia się plusowym kablem w klemę akumulatora "dawcy" (czerwony kolor). Drugi koniec podpinamy do baterii "biorcy". Pamiętajcie, żeby uważać, by w tym czasie któraś z końcówek nie zetknęła się z jakimś metalowym elementem. To dość niebezpieczna sytuacja. Podczas niewprawnego odpalania samochodu z kabli rozruchowych może dojść do zwarcia i w efekcie uszkodzenia jednego z układów elektrycznych. W nowoczesnych samochodach o to nietrudno, a koszty naprawy mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Kolejny krok dotyczy czarnego kabla. Jeden koniec należy wpiąć w minusową klemę sprawnego akumulatora ("dawcy"), a drugi do nielakierowanego elementu pod maską "biorcy" (krawędź blachy, głowica cylindrów). Ważne, by nie próbować łączyć czarnego przewodu z rozładowanym akumulatorem. W skrajnej sytuacji może pojawić się iskrzenie i w konsekwencji zapalenie gazów wydostających się z baterii.

Podłączamy kable rozruchowe - krok po kroku:

Wyłączamy silnik.

Podpinamy czerwony przewód do plusa sprawnego akumulatora.

Drugi koniec czerwonego przewodu podłączamy do dodatniego zacisku (plusa) biorcy.

Czarny przewód podłączamy do minusa dawcy.

Drugi koniec czarnego przewodu podpinamy do masy.

Niektórzy doradzają, żeby najpierw podpiąć kabel czerwony i czarny do akumulatora dawcy (oczywiście odpowiednio do plusa i minusa). Potem czerwony do plusa biorcy, a na końcu czarny do masy. Obydwie metody są poprawne, ta druga ma Wtedy wyglądałoby to następująco:

Wyłączamy silnik.

Czerwony przewód do plusa dawcy.

Czarny przewód do minusa dawcy.

Czerwony przewód do do plusa biorcy.

Drugi koniec czarnego przewodu podpinamy do masy.

Najważniejsze, żeby ostatnią czynnością było wpięcie czarnego kabla do masy.

Jak znaleźć masę w nowym samochodzie?

Znalezienie nieizolowanej masy pod maską nowego samochodu może być problematyczne. Radzimy sprawdzić w instrukcji obsługi. Wtedy będziecie mieć pewność, że wszystko robicie dobrze.

Odpalanie samochodu z kabli. Uruchomienie silnika

Po prawidłowym podłączeniu kabli wyłączamy odbiorniki prądu (nagrzewnicę, radio, klimatyzację, ładowarkę do telefonu) w samochodzie dawcy i włączamy silnik. Jeśli akumulator nie został rozładowany do końca, po kilku sekundach powinno udać się uruchomić jednostkę napędową biorcy prądu. Jeżeli akumulator rozładowaliśmy do takiego stanu, że przed połączeniem z inną baterią nie był w stanie zakręcić rozrusznikiem, przed pierwszą próbą uruchomienia silnika, należy odczekać kilka minut.

Przy każdym przekręcaniu kluczyka w aucie biorcy warto w tym sprawnym podwyższyć obroty do około 1200-1500 obr./min, dzięki czemu alternator zacznie ładować baterię, co zminimalizuje ryzyko jego rozładowania. Rozrusznikiem należy kręcić nie dłużej, niż 10 sekund. Po kilku nieudanych próbach warto przerwać operację. Niesprawny akumulator może po prostu nie nadawać się do dalszej eksploatacji. W takiej sytuacji, pozostaje jedynie jego wyjęcie i podpięcie na kilkanaście godzin do prostownika. Jeżeli to nie przyniesie efektu, konieczne stanie się kupno nowej baterii.

Jak odłączyć kable rozruchowe?

Warto pamiętać, że odłączanie kabli rozruchowych następuje w odwrotnej kolejności, niż podczas ich podłączania. Wobec tego, najpierw należy wypiąć masę, następnie końcówkę z minusa akumulatora dawcy, potem plus biorcy i wreszcie czerwoną klemę sprawnej baterii.

Odpalanie samochodu z kabli rozruchowych. Nie gaś silnika od razu

Jeśli uda nam się odpalić samochód z kabli, to nie powinniśmy go od razu gasić. Akumulator będzie potrzebował czasu, żeby się naładować. Warto więc pomyśleć o wybraniu się na krótką przejażdżkę (około kilkunastu kilometrów). Nie zmieniajcie zbyt szybko biegów - akumulator naładuje się szybciej przy wyższych obrotach, zalecamy utrzymywać prędkość obrotową na poziomie dwa-trzy tysiące obrotów na minutę. Akumulatorowi będzie łatwiej się naładować, kiedy wyłączymy radio, podgrzewane fotele czy bardzo mocny nawiew.

Odpalanie samochodu z kabli. Jak wybrać dobre kable rozruchowe?

Często to właśnie jakość wspomnianych kabli ma kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji awaryjnego rozruchu pojazdu. Dlatego, przy wyborze kabli rozruchowych, nie należy kierować się tylko ceną. Ważna jest grubość i materiał, z jakiego zostały wykonane. Zbyt mały przekrój ma wpływ na ilość przewodzonego prądu, który w efekcie może okazać się niewystarczający do uruchomienia silnika.

Wysokiej jakości przewód powinien przewodzić od 400 do 600 A i nie być za krótki. Producenci samochodów instalują akumulatory w różnych miejscach. Na przykład, w niektórych modelach BMW umieszczono go w bagażniku. Wobec tego, długość kabli powinna być nie mniejsza, niż 2-2,5 metra. Przyzwoitej jakości przewody kosztują około 100 złotych. Za te z górnej półki trzeba zapłacić nawet 500 złotych.

Czy da się uniknąć problemów z akumulatorem. Jakie są objawy słabego akumulatora?

Regularnie użytkowany akumulator nie rozładowuje się natychmiast. Jego agonia trwa wiele miesięcy, a objawy można wychwycić kilka tygodni przed jego ostateczną „śmiercią". Typowym symptomem świadczącym o tym, że żywot akumulatora dobiega końca jest dłużej niż zazwyczaj kręcący się rozrusznik podczas uruchamiania silnika. Zjawisku temu towarzyszy zazwyczaj przygasanie kontrolek.