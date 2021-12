Autostrada A1 z trzema pasami w każdym kierunku. To się już dzieje. "Zakończono już wszystkie prace"

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Prace drogowe na odcinku autostrady A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego dobiegają końca. Kierowcy mają do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku i całą szerokość jezdni na 7-kilometrowym odcinku. To pierwszy z pięciu odcinków autostradyA1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, który będzie funkcjonował w docelowym trzypasmowym układzie ruchu i gdzie zakończono już wszystkie prace.

Trzy pasy na kolejnym odcinku

Jeszcze przed końcem roku na budowanej autostradzie A1 wprowadzone zostaną istotne zmiany. W połowie grudnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem jezdni między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim. Chodzi o 4-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Łodzi, między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód wraz z łącznicami obu węzłów. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie w pełnym przekroju na odcinku blisko 16 km pomiędzy Tuszynem i węzłem Piotrków Trybunalski Południe.

Kolejne udogodnienia

Zgodnie z planami, do końca tego roku na budowanej autostradzie A1, udostępnione mają zostać jeszcze kolejne dwujezdniowe odcinki: Kamieńsk - Radomsko (woj. łódzkie) oraz pozostałe 10 kilometrów w woj. śląskim, od okolic Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. W efekcie kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie na długości blisko 56 kilometrów.

Kierowcy muszą zachować ostrożność

Przekazanie do ruchu obu jezdni w pełnej szerokości nie oznacza jednak podniesienia limitu prędkości do tego obowiązującego na autostradzie (czyli 140 km/h). Na czterech z pięciu odcinków w dalszym ciągu prowadzone są prace wykończeniowe i ograniczenie prędkości będzie obowiązywało do chwili zakończenia kontraktów. Realizacja 24-kilometrowego odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zakończy się w trzecim kwartale przyszłego roku.

