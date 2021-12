Nie chcesz używać rządowego e-Toll na A2 i A4? Od 1 grudnia Autopay może go zastąpić

Już dzisiaj 1 grudnia 2021 r., z dwóch polskich autostrad znikną szlabany. Chodzi o A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. GDDKiA zapowiada, że na obu odcinkach będzie teraz znacznie szybciej i wygodniej, a kierowcy nie będą już musieli stać w kolejkach, żeby opłacić przejazd. Ruch będzie znacznie płynniejszy, ponieważ nikt nie będzie się musiał zatrzymywać na bramkach.Co ważne, nie będzie już możliwości dokonania opłaty w okienku na samej autostradzie.

REKLAMA

Na stronie głównej Gazety.pl codziennie piszemy o nowych drogach w Polsce. Znajdziesz tam najświeższe informacje z całego kraju.

Zobacz wideo Tak wyglądała tegoroczna gala The Best of Moto

Dwa sposoby na opłatę za przejazd

Tradycjonaliście wciąż mogą kupić fizyczny bilet. Są one sprzedawane m.in. na stacjach benzynowych oraz w specjalnych automatach w miejscach obsługi pasażerów. Bilety jednorazowe będzie można kupić także w aplikacji e-TOLL.PL oraz portal e-Urząd Ministerstwa Finansów. Kierowca będzie musiał podać numer rejestracyjny, odcinek autostrady oraz czas, od którego bilet ma zacząć obowiązywać. Na skorzystanie z biletu kierowca ma mieć 48 godzin.

Osoby częściej jeżdżące płatnymi odcinkami z pewnością zainteresują się systemem e-TOLL, który znacznie ułatwi całą procedurę. Trzeba się w nim zarejestrować (można już to zrobić od jakiegoś czasu) i wybrać sposób płatności. Można skorzystać z funkcji automatycznego doładowania konta (pieniędzmi z podanej w systemie karty), czyli określić wysokość salda, przy którym będzie następować automatyczne doładowanie. Kierowca będzie musiał korzystać ze specjalnej aplikacji i włączać ją przed wjazdem na płatny odcinek, żeby mogła na podstawie GPS-u zarejestrować przejazd i naliczyć opłatę. Lokalizacja musi być włączona. Jeśli nie będzie, to kierowcy może zostać naliczona kara za nieopłacenie przejazdu. Jak zarejestrować się w aplikacji e-Toll i jak działa dokładnie opisaliśmy w tym miejscu:

e-TOLL już działa. Przy bramkach na A2 i A4 powstały nowe pasy. Jak się zarejestrować?

Trzeci sposób na opłatę na A2 i A4, czyli Autopay

Autopay to aplikacja, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i AppStore. Działa na wszystkich urządzeniach mobilnych z systemem iOS 10 lub nowszym oraz systemem Android 6.0 lub nowszym. Producent chwali się, że to aktualnie rozwiązanie, którym można zapłacić automatycznie za niemal każdy kilometr płatnej drogi w Polsce – bez względu na to, jaki system na niej obowiązuje i kto nią zarządza. Autopay może zastąpić e-TOLL na odcinkach A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica oraz videotolling na odcinkach koncesjonowanych autostrad: AmberOne Autostrada A1 oraz A4 Kraków - Katowice.

Jak płacić Autopay na A2 i A4?

Użytkownicy, którzy korzystali do tej pory z Autopay w swojej bankowości elektronicznej w Millennium Bank, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Alior Bank, Santander Bank, Pekao SA i SGB-Bank muszą dodatkowo zarejestrować się na stronie Autopay.pl wybierając opcję "Nie masz hasła? Przejdź z banku" oraz pobrać na swój telefon aplikację Autopay. Na ten moment, nie ma możliwości opłacenia przejazdów państwowymi autostradami bezpośrednio z poziomu aplikacji banków.

Autopay fot. Autopay

W najnowszej wersji aplikacji Autopay należy zaznaczyć nowe odcinki autostrad, czyli: A2 Konin-Łódź oraz A4 Wrocław-Gliwice, za które opłaty mogą być pobierane automatycznie. Powinno się włączyć pozwolenie na odczytywanie lokalizacji i powiadomień push. W momencie zbliżania się pojazdu do bramek, Autopay wysyła powiadomienie push informujące, że za chwilę zostanie zakupiony bilet. System Autopay sam odczyta lokalizację samochodu w momencie wjazdu na płatny odcinek autostrady. Płatność za przejechany odcinek autostrady zostanie pobrana automatycznie z karty po zakończonym przejeździe.

Zarejestrowany użytkownik Autopay w celu automatycznego opłacenia przejazdu musi tylko uruchomić aplikację - polega to po prostu na zalogowaniu się do niej odciskiem palca, faceID lub wpisując hasło.

Ważne: Jeśli nie otrzymacie powiadomienia, to znaczy, że bilet nie został zakupiony. Trzeba to będzie zrobić ręcznie (oczywiście na postoju), żeby nie narażać się na karę. Pamiętajcie, że jeśli w aplikacji macie podpiętych kilka pojazdów, to trzeba wskazać, którym jedziecie. Nie wolno też włączać trybu samolotowego lub oszczędzania baterii.

Odcinkowy Pomiar Prędkości na S8. Blisko 900 mandatów w pierwszą dobę funkcjonowania

Mandat za brak biletu to 500 zł

Podobnie jak w przypadku nie opłacenia parkowania czy jazdy komunikacją miejską bez biletu, za brak opłacenia przejazdu autostradą kierowcom grożą mandaty, a dokładnie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Termin płatności wynosi 14 dni, a kara - 500 zł.

Jak sprawdzani będą kierowcy?

Ministerstwo Finansów kupiło 102 samochody marki Ford. Trafiły na służbę do Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ to właśnie ona będzie sprawdzać kierowców. W kogutach umieszczonych na dachu fordów znajdą się czujniki laserowe LIDAR wyposażone w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR (Automatic Number Plate Recognition/Optical Character Recognition). Skanery będą kontrolować więcej niż jeden pas ruchu, nawet w nocy i przy ograniczonej widoczności. Takie radary umożliwiają zeskanowanie tablic rejestracyjnych kilku pojazdów jednocześnie (zarówno tych będących w ruchu, mijanych i zaparkowanych), a ich skuteczność to aż 98 proc.

Patrolowe samochody Krajowej Administracji Skarbowej pojawią się na autostradach zarządzanych przez KAS. Chodzi o autostradę A2 na odcinku Konin - Stryków (99 kilometrów) i A4 Sośnica - Wrocław (162 kilometry).

Od grudnia e-TOLL obowiązkowy na A2 i A4. Jest alternatywa dla rządowej aplikacji