Odcinkowy pomiar prędkości na S8 już działa. W Warszawie posypią się mandaty?

Na trasie S8 w Warszawie stanęły bramki do odcinkowego pomiaru prędkości. System już działa i monitoruje prędkość kierowców na na czterech skrajnych odcinkach warszawskiej obwodnicy. Dwa z nich kontrolują ruch w stronę Poznania, a dwa w kierunku Białegostoku – po jednym po każdej stronie Wisły. Odcinek wschodni (pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki) ma długość 4,04 km w obu kierunkach, a zachodni 3,08 km w kierunku do Wisły (od węzła Mory do węzła Bemowo) i 2,95 km w kierunku od Wisły (od węzła Bemowo do węzła Mory). Na trasie tej obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8

- przekazała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) w Warszawie, trasa S8 Sprint

Odcinkowy pomiar prędkości - na czym polega?

System odcinkowego pomiaru prędkości oblicza czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej bramki, do momentu przejechania przez drugą bramkę. Na tej podstawie wylicza średnią prędkość przejazdu na monitorowanym odcinku. Jeśli będzie ona większa, niż pozwalają limity, kierowca otrzyma mandat. O ile większa? Zasada jest identyczna jak w przypadku fotoradarów. Przekroczenie prędkości o 10 km/h i mniej nie jest rejestrowane.

Odcinkowy pomiar prędkości od kilku lat jest doskonałym rozwiązaniem hamującym zapędy piratów drogowych. Sprawia że kierowcy muszą zwolnić nie punktowo, jak przed fotoradarem, ale na całym odcinku drogi. OPP działa nieustannie przez 24 godziny na dobę, automatycznie rejestruje wykroczenia i pozwala na szybkie wystawienie mandatu.

