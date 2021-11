Jest nowy raport awaryjność TUV 2022. Niemcy wskazali konkretne modele

Więcej informacji o awaryjności poszczególnych modeli znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

Niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej TÜV po raz 50. przygotowało raport awaryjności samochodów. Kluczem do miarodajności tego badania jest nie tylko tradycja, ale i... skala. Podstawą do zbudowania listy najmniej i najbardziej awaryjnych modeli stały się przeglądy przeprowadzone między lipcem 2020 roku a czerwcem 2021 roku. To oznacza dane z 9,6 miliona badań technicznych, z których 17,9 proc. zakończyło się negatywnym wynikiem z uwagi na poważne lub niebezpieczne wady! W sumie aż 10 tys. samochodów zostało wycofanych z ruchu.

Wskaźnik negatywnych wyników badań TÜV rośnie wraz z wiekiem aut – co jest dość oczywiste. W przypadku modeli w wieku 6 – 7 lat wynosi 12,4 proc., 8 – 9 lat 17,5 proc., podczas gdy 10 – 11 lat aż 22,8 proc.

Raport awaryjność TÜV 2022 to w sumie 222 modele!

W sumie w warsztatach TÜV w badanym okresie pojawiły się 222 modele pojazdów. Inspektorzy zebrali dane na temat ich wyniku podczas kontroli technicznej, podzielili je na pięć kategorii wiekowych, a następnie przygotowali listę najmniej i najbardziej awaryjnych samochodów. Prezentujemy je poniżej.

Najmniej awaryjne samochody w raporcie TÜV 2022:

2 – 3 lata – Mercedes GLC - wady znaczące w 1,5 proc. pojazdów

4 – 5 lat – Audi Q2 – wady znaczące w 2,1 proc. pojazdów

6 – 7 lat – Porsche 911 – wady znaczące w 3,3 proc. pojazdów

8 – 9 lat – Audi TT – wady znaczące w 7,7 proc. pojazdów

10 – 11 lat – Audi TT – wady znaczące w 12,5 proc. pojazdów

Najbardziej awaryjne samochody w raporcie TÜV 2022:

2 – 3 lata – Dacia Logan - wady znaczące w 11,6 proc. pojazdów

4 – 5 lat – BMW serii 5 i 6 – wady znaczące w 16,8 proc. pojazdów

6 – 7 lat – Fiat Punto – wady znaczące w 23,3 proc. pojazdów

8 – 9 lat – Renault Kangoo – wady znaczące w 31,8 proc. pojazdów

10 – 11 lat – Dacia Logan – wady znaczące w 36,8 proc. pojazdów

Raport TÜV 2022: dominuje niemiecki segment premium

Jakie wnioski płyną z raportu TÜV 2022? Lista czołowych modeli jest zwyczajowo skolonizowana głównie przez niemieckie marki. Co więcej, na pięć modeli wszystkie pochodzą z segmentu premium. Mimo wszystko są pewne drobiazgi, które zaskakiwać mogą. Po pierwsze Porsche 911 pojawiło się tylko na jednym pierwszym miejscu i to też w kategorii wiekowej raczej starszej. Po drugie niezwykle udany jest debiut Audi Q2 – bo już model TT jest częstym bywalcem rankingów awaryjności przygotowywanych przez TÜV.

Powraca słynny raport niezawodności. Niemieckie marki na pewno nie są zadowolone

TÜV 2022: sporo do zrobienia ma Dacia i... BMW!

Dużo większą ilość ciekawych wniosków niesie ze sobą lista najbardziej awaryjnych pojazdów. W kategorii wiekowej 2 – 3 lata najgorszej spisała się Dacia Logan. Rumuński samochód dla ludu miał blisko... 10-krotnie wyższy udział wad znaczących od lidera zestawienia – Mercedesa GLC. Poza tym Logan zajął też ostatnie miejsce na liście przygotowanej dla kategorii wiekowej 10 – 11 lat. W tym przypadku prawie 40 proc. pojazdów pojawiających się na przeglądzie borykało się z poważnymi usterkami.

Lista najbardziej awaryjnych samochodów w raporcie TÜV 2022 dobitnie pokazuje, że niemieckie samochody potrafią być bezawaryjne, ale i... awaryjne. W kategorii wiekowej 4 – 5 lat najgorzej spisało się bowiem BMW serii 5 i 6. Model aż w 16,8 proc. przypadków borykał się z poważnymi wadami. A tak niski wskaźnik raczej nie przystoi autu klasy średniej dodatkowo pochodzącemu z segmentu premium...