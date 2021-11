Powraca słynny raport niezawodności. Niemieckie marki na pewno nie są zadowolone

Informacje dotyczące awarii pojazdów znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Consumer Reports powrócił właśnie ze swoim najnowszym badaniem. Ranking dotyczy samochodów i odnosi się do ich jakości oraz bezawaryjności. I co ważne, o szczególnej miarodajności zestawienia świadczy fakt, że powstało ono w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród kierowców. Skala oceny jest prosta – poszczególne marki otrzymują notę wynoszącą od 0 do 100 punktów. Na tej podstawie kształtuje się ich miejsce na liście. Kto w tym roku zwyciężył? Z wynikiem wynoszącym 76 punktów najlepiej ocenianą przez kierowców marką został Lexus.

Consumer Reports: podium należy do marek japońskich

Japoński producent samochodów luksusowych często wygrywa w zestawieniach. W tym jednak przypadku mimo wszystko może mówić o sporym sukcesie. Powód? W zeszłym roku Consumer Reports w identycznym badaniu przyznał Lexusowi dopiero trzecie miejsce. Druga na podium ustawiła się Mazda. Wynik na poziomie 75 punktów niestety oznaczał dla niej utratę prowadzenia. Trzecią lokatę zajęła Toyota – zdobycie w tegorocznym badaniu 71 punktów sprawiło, że japoński producent spadł z drugiego miejsca zajmowanego rok wcześniej.

W zestawieniu Consumer Reports nie brakuje serii spektakularnych wzlotów i upadków. Które marki mają szczególny powód do zadowolenia? Największym sukcesem może się pochwalić Mini. Brytyjska firma działająca pod skrzydłami BMW z wynikiem na poziomie 60 punktów (czyli idealnie wpisującym się w średnią) zajęła w tym roku 10 lokatę. Rok wcześniej plasowała się jednak aż 13 miejsc dalej! Złotym skokiem może się pochwalić również Infiniti. Japoński producent aut luksusowych z wynikiem 69 punktów wpisał się w miejsce czwarte. Rok wcześniej firma zajęła lokatę 10.

Pełne zestawienie rankingu niezawodności Consumer Reports:

Lexus – 76 punktów Mazda – 75 punktów Toyota – 71 punktów Infiniti – 69 punktów Buick – 66 punktów Honda – 66 punktów Subaru – 66 punktów Acura – 64 punkty Nissan – 63 punkty Mini – 60 punktów Hyundai – 56 punktów Chrysler – 54 punkty Porsche – 52 punkty Chevrolet – 48 punktów Audi – 47 punktów Cadillac – 47 punktów BMW – 45 punktów Ford – 44 punkty Kia – 43 punkty Volvo – 42 punkty Ram – 40 punktów GMC – 37 punktów Mercedes – 34 punkty Volkswagen – 31 punktów Genesis – 30 punktów Jeep – 26 punktów Tesla – 25 punktów Lincoln – 18 punktów

Samochody niemieckie? Awaryjność powyżej średniej

Są też firmy motoryzacyjne, w siedzibie których po publikacji raportu Consumer Reports poleją się łzy. Zdecydowanie najgorzej poradził sobie Ram. Amerykański producent pick-upów i SUV-ów otrzymał od klientów w tym roku zaledwie 40 punktów. To oznacza dla niego spadek z miejsca 9 na miejsca 21 – aż o 12 oczek. Powodów do optymizmu nie mają też przedstawiciele GMC czy Jeepa. Bo choć te marki przesunęły się już "tylko" o pięć miejsc w dół, to oznacza dla nich odpowiednio 22. i 26. pozycję. Słabo poradził sobie też Hyundai. Wynik na poziomie 56 punktów oznacza dla niego 11 miejsce – o cztery oczka niższe niż przed rokiem.

Raport Consumer Reports przynosi szereg zaskoczeń szczególnie dla marek o niemieckim rodowodzie. Powód? Choć Porsche od lat bryluje w rankingach przygotowywanych przez ADAC, za oceanem staje się wyłącznie średniakiem! Marka uzyskała zaledwie 52 punkty. A to dopiero pierwsza ze złych informacji. Taki wynik oznacza bowiem spadek o dwa miejsca i zajęcie lokaty o numerze 13. Audi (47 punktów) zachowało zeszłoroczną pozycję, ale nadal jest to pozycja 15. BMW z kolei zaliczyło spadek o 4 miejsca, przez co plasuje się na odległym miejscu 17. Jeszcze gorzej wypadł Volkswagen. Pojawia się na 24 pozycji na 28 dostępnych.

Najgorzej wypadł Lincoln, Tesla i... elektryczne SUV-y!

Samochody jakich marek najgorszej poradziły sobie w rankingu Consumer Reports? Wcześniej wspomniany Jeep jest trzeci od dołu. Drugie miejsce na podium liczonym od końca przypadło... Tesli. Amerykański producent samochodów elektrycznych zdobył zaledwie 25 punktów. I choć wynik jest niezwykle mizerny (ponad trzykrotnie niższy od lidera), okazuje się stabilny. Rok temu Tesla też zajęła przedostatnie miejsce. Zestawienie zamyka Lincoln. Pojazdy tej marki uzyskały od Consumer Reports zaledwie 18 punktów.

Lista przygotowana przez amerykańską organizację mówi przede wszystkim o markach. Omawiając wyniki przedstawiciele Consumer Reports opowiedzieli też nieco o modelach. W tym roku zdecydowanie najmniej awaryjne były... kompaktowe hybrydy i hybrydy plug-in. Wyróżniła się nie tylko Toyota Prius, ale i Honda Insight. Z drugiej strony tzw. "ogony" grały... elektryczne SUV-y. A to już naprawdę duże zaskoczenie! W modelach pokroju Audi e-tron i Tesla Model X psuje się jednak nie stosunkowo prosty układ napędowy, a pokładowa elektronika występująca głównie w roli luksusowych gadżetów.