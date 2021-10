Bentley wraca do lakierniczych korzeni. Nowe modele w barwach lat 30.

Bentley to marka, która powstała w 1919 roku w Cricklewood w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Ponad stuletnie dziedzictwo to masa nie tylko historii i technologii, ale też kultowych modeli, rozwiązań czy kolorów. Firma postanowiła sięgnąć do korzeni i wypuścić serię nowoczesnych pojazdów w kolorach z dawnych lat. Najstarszy jest jasno-szary Dove Grey. To kolor, który po raz pierwszy pojawił się na Bentleyu 3 1/2 Litre produkowanym w latach 30. ubiegłego wieku. To odcień z tzw. ery Derby, kiedy to modele Bentleya były składane w fabryce Rolls-Royce'a w Derbty.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad z ekspertem Continental - dlaczego opony są tak ważne w samochodach sportowych i nie tylko

Poza jasną szarością, Bentley wykopał z archiwów jeszcze kilka lakierniczych receptur. M.in. najciemniejszy w historii marki granat Oxford Blue, który stosowany był na modelach Diamond Series w 1998 roku. W nowym portfolio pojawią się też starsze barwy, jak Old English White, który w latach 50. XX wieku był jednym z najpopularniejszych kolorów wśród modeli brytyjskiej marki. Obecnie np. Bentley Flying Spur oferowany jest w kolorze Sage Green, który nawiązuje do modeli z lat 50-tych.

Bentley Flying Spur w klasycznym kolorze Sage Green Bentley

Bentley przestawia kurs na elektromobilność. Jest kolejna hybryda w gamie

Kolor królowej

Bentley swego czasu przygotował dla Królowej Elżbiety specjalną wersję Bentleya State Limousine. Był to jubileuszowy pojazd, który królowa otrzymała w 2002 roku. Auto pomalowano na kolor Claret inspirowany bordowymi odcieniami monarchii - głęboki odcień czerwonego wina. Co ciekawe, powstały tylko dwa egzemplarze tego samochodu.

Bentley królowej Elżbiety trafił na sprzedaż. Trzymany "pod kocem" - ma tylko 4 tys. km przebiegu

W 2002 roku Bentley zbudował specjalny samochód "State Limousine" z okazji pięćdziesięciolecia panowania Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Dopiero gdy stanie się przy aucie widać jak jest potężny Bentley

Niektóre z lakierów oferowanych przez Bentleya są w katalogach niezmiennie od ponad pół wieku. Nie są to jednak standardowe lakiery, a barwy oferowane przez dział zajmujący się indywidualizacją Bentleyów na specjalne zamówienie - Mulliner. Klasyczne lakiery nawiązujące do tradycji to jednak nie wszystko. Zamawiając unikatowego Bentleya możemy zamówić personalizowany lakier, dopasowany do naszych potrzeb. Pozwoli to wyróżnić się na drodze, bo na pewno nie spotkacie nigdzie drugiego takiego. Problem może się pojawić w razie nawet niewielkiej rysy czy usterki lakieru.

Warszawscy policjanci weszli do dziupli na Wilanowie. Znaleźli Bentleya znanej aktorki

Bentley Flying Spur w klasycznym kolorze Sage Green Bentley

Bentley Flying Spur w klasycznym kolorze Sage Green Bentley