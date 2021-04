Bentley królowej Elżbiety trafił na sprzedaż. Trzymany "pod kocem" - ma tylko 4 tys. km przebiegu

Bramley Motor Cars to dealer luksusowych marek samochodów takich jak Mercedes-Benz, Porsche, Aston Martin, Bentley czy Land Rover. Jednym słowem - to kwintesencja luksusowej, brytyjskiej motoryzacji z siedzibą w Guildford w hrabstwie Surrey położonym w południowo-wschodniej Anglii. Na sprzedaż właśnie trafiło wyjątkowe auto. Wyjątkowe nie tylko ze względu na markę czy model, ale przede wszystkim pochodzenie. Ciemnozielony Bentley należał bowiem do brytyjskiej rodziny królewskiej, a przez pierwsze dwa lata swojego "stażu" woził królową Elżbietę II.

REKLAMA

Range Rover | Nowa hybryda dla Królowej

Bentley Mulsanne królowej Elżbiety II trafił na sprzedaż Bramley Motor Cars

Królewski Bentley

Bentley królowej to model Mulsanne z 2013 roku. Konfigurację można określić jako typowo brytyjską - lakier w kolorze ciemnej, butelkowej zieleni kontrastuje z jasnym, beżowym wnętrzem z drewnianymi wstawkami. Mimo że auto ma osiem lat, wygląda jak nowe.

Jak łatwo się domyślić, Bentley Mulsanne królowej ma na pokładzie pełne dostępne wyposażenie. Mimo długiego stażu w królewskim garażu samochód przejechał tylko 2492 mil, czyli około 4010 kilometrów.

Bentley Mulsanne królowej Elżbiety II trafił na sprzedaż Bramley Motor Cars

Pod maską pracuje silnik V8 o objętości skokowej 6,74 litra. Moc 512 KM trafia na tylne koła, a maksymalny moment obrotowy to potężne 1020 Nm. Mimo sporych rozmiarów i niemałej masy (auto waży ponad 2,5 tony) przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa 4,9 sekundy.

Z ogłoszenia: Bentley, jeździła królowa, tanio (nie będzie)

Bentley rodziny królewskiej trafił na sprzedaż, jednak nie jest znana jego cena. Można składać oferty bezpośrednio do brytyjskiego pośrednika, firmy Bramley Motor Cars. Można jednak śmiało przypuszczać, że cena nie będzie niska. Na amerykańskim portalu aukcyjnym Edmunds można znaleźć Bentyleya Mulsanne z 2013 roku za 135 tys. dolarów. Egzemplarz królowej będzie zapewne wyceniony znacznie wyżej.

Bentley Mulsanne królowej Elżbiety II trafił na sprzedaż Bramley Motor Cars

Ostatnia podróż księcia Filipa. Uda się w nią Land Roverem Defenderem. Pomagał go zaprojektować