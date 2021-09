Będzie trasa S8 pod Wrocławiem, ale poczekamy na nią kilka lat

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki - Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka został zatwierdzony. Droga pobiegnie przez Łagiewniki, Trzebnik, Jordanów Śląski i Owsiankę, aż do Chrzanowa.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (czyli tzw. decyzja środowiskowa) to ważny krok w realizacji inwestycji. Określa ona przebieg planowanej drogi ekspresowej. Wydanie takiej decyzji poprzedzone jest analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi.

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Planowana droga ekspresowa powstanie na południe od Wrocławia. Trasa o długości 32,6 km zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z rezerwą terenu pod trzeci pas.

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych:

węzeł Łagiewniki - połączenie z drogą wojewódzką nr 384,

węzeł Trzebnik - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39,

węzeł Jordanów Śląski - połączenie z drogą krajową nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D oraz DP1989D,

węzeł Owsianka - połączenie z drogą wojewódzką nr 346,

węzeł Chrzanów - połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8.

Plan lokalizacyjny - S8 Łagiewniki - Wrocław (Magnice) GDDKiA

S8 w odcinkach

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki:

Kłodzko - Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko - Bardo i Bardo -Ząbkowice Śląskie),

Ząbkowice Śląskie- Łagiewniki,

Łagiewniki - Wrocław (Magnice).

Podział inwestycji na krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców i realizacja będą przebiegały sprawniej.

Dla odcinka Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie - Bardo zakończyły się już konsultacje. Uzyskanie decyzji środowiskowych dla tych odcinków planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027.

DK8 jest najdłuższą drogą krajową

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa i stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.

Budowa drogi S8 Wrocław-Łagiewniki ma być realizowana po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 Fot. GDDKiA