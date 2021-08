Obwodnica w ciągu S11 już otwarta. Ułatwi zjazd z S8

W połowie sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do ruchu obwodnicę Kępna. 7-kilometrowy odcinek trasy S11 to kolejny etap inwestycji realizowanych w ciągu tej drogi ekspresowej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE na kwotę 97 mln zł.

To dziesiąty odcinek drogi jaki udostępniamy od początku roku kierowcom. W sumie to blisko 120 km nowych dróg, w większości w ciągu dróg ekspresowych. Oddanie do ruchu II etapu obwodnicy Kępna wyprowadzi tranzyt z centrum miasta i ułatwi dojazd do drogi ekspresowej S8. W realizacji mamy kolejne odcinki S11, od Koszalina do Bobolic oraz obwodnicę Olesna. To w sumie ponad 72 km. Trwają przygotowania do realizacji pozostałych odcinków, które połączą Koszalin z Katowicami

- podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa obwodnica na S11

Nowo wybudowany odcinek znajduje się na terenie woj. wielkopolskiego. Droga ekspresowa stanowi fragment obwodnicy Kępna - biegnie od węzła Kępno Krążkowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 (DK11) w rejonie Baranowa.

W ramach zadania w ciągu drogi ekspresowej S11 wybudowano:

cztery wiadukty,

dwa mosty,

jedno przejście dla zwierząt,

dwa wiadukty nad drogą ekspresową S11.

Wybudowane zostały także dwa węzły drogowe - Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z istniejącą DK11).

Obwodnicą bezpieczniej

Budowa trasy poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczynia się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie województwa wielkopolskiego. Obwodnica Kępna wyprowadza z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11. Dzięki tej inwestycji ułatwiony jest dojazd do Kępna od drogi ekspresowej S8 i połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

S11 to ważne połączenie drogowe

Droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 126 kilometrów (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 kilometrów), a w realizacji jest kolejnych 80 kilometrów.

W przygotowaniu jest około 405 kilometrów trasy S11. Po uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz zapewnieniu finansowania, będzie można przystąpić do ogłoszenia przetargów na realizację. Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku. W przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin z uwzględnieniem przerwy na odpoczynek na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych przy trasie.

Trasa S11, obwodnica Kępna GDDKiA