Czemu wsteczne lusterko jest zielone? Tajemnica fotochromatycznych zwierciadeł

Lusterko fotochromatyczne ułatwia jazdę przede wszystkim w nocy. Za dnia nie zauważymy jego działania. Polega ono na tym, ze po zmroku samoczynnie się przyciemnia, jeśli pada na nie wystarczająca ilość światła. Dzięki niemu pojazd jadący z tyłu nie oślepia kierowcy.

Większość lusterek fotochromatycznych po automatycznym przyciemnieniu się przybiera z zielonkawe zabarwienie. Wynika to z reakcji chemicznych, a taki kolor jest mniej uciążliwy dla ludzkiego oka, przez co sprawdza się w swojej roli.

Rodzaje lusterek fotochromatycznych

Na rynku mamy dwa rodzaje lusterek fotochromatycznych. Pierwszy z nich wykorzystuje reakcję chemiczną. Lustro jest wyposażone w elektrolityczną warstwę, która przyciemnia taflę zwierciadła przy odpowiedniej intensywności oświetlenia. A ciemne lusterko odbija mniej promieni. Dzięki temu nadal widzimy co dzieje się za samochodem, ale nie jesteśmy oślepieni. Gdy ilość światła padającego na powierzchnię lusterka zmaleje, jego powierzchnia się rozjaśni. Ta metoda w wyniku reakcji chemicznej (elektrolitu i światła) zmniejsza właściwości powierzchni do odbijania promieni światła.

Druga grupa lusterek fotochromatycznych to lusterka elektrochromatyczne. Posiadają czujnik, który cały czas sprawdza natężenie światła i automatycznie dopasowuje poziom przyciemnienia lusterka do warunków na drodze. To rozwiązanie często pojawia się w samochodach wyższej klasy.

Początkowo lusterka fotochromatyczne dostępne były jedynie w samochodach klasy premium. Dzisiaj to rozwiązanie spotykane nawet w markach popularnych. Lusterko fotochromatyczne znacznie poprawia komfort podróżowania po zmroku, dlatego w internecie znajdziemy wiele akcesoryjnych zwierciadeł, które można samemu zainstalować w swoim samochodzie. Niektóre modele posiadają nie tylko wsteczne lusterko fotochromatyczne, ale w tej samej technologii wykonane lusterka boczne. Wówczas podróż w nocy staje się znacznie mniej uciążliwa. Oczywiście w kwestii oślepiających świateł kierowców jadących za nami.

