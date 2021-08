Porsche Parade w ten weekend startuje z Warszawy. Święto niemieckiej motoryzacji

Porsche Parade do święto fanów niemieckiej marki. W dniach 20-22 sierpnia odbędzie się już ósma odsłona tego wydarzenia. W jednym miejscu spotkamy ponad sto kultowych samochodów - od muzealnych klasyków po najnowsze 911. Auta przejadą z Warszawy, by po pokonaniu ponad pół tysiąca kilometrów przez Wzniesienia Łódzkie, Dolinę Konińską, Kujawy i Kaszuby dotrzeć do Trójmiasta.

Spotkanie Porsche na Stadionie Narodowym

Wszystko rozpocznie się w piątek 20 sierpnia w Warszawie na stadionie PGE Narodowy. Między godziną 8 a 10 na płycie stadionu pojawią się nie tylko uczestnicy parady, ale także widzowie i wszyscy chętni właściciele samochodów marki Porsche. Wystarczy do 17 sierpnia zarejestrować się przez mail porscheparade@walk.pl.

Rajd przez pięć województw

O godzinie 10 kierowcy i ich kultowe samochody wyjadą na trasę – na etapie jazdy przez Warszawę planowana jest eskorta policji. Uczestnicy wyruszą na zachód autostradą A2, a w okolicach Łodzi zjadą na mniej oczywiste trasy prowadzące nad Bałtyk. Niezwykłą kawalkadę będą mogli obejrzeć między innymi mieszkańcy Pabianic, Konina, Żnina oraz Człuchowa. Sobotnia część parady zakończy się przed hotelem Radisson Blu w Sopocie, a zwieńczeniem emocjonującej podróży dla uczestników Porsche Parade 2021 będzie udział w festiwalu Salt Wave na Półwyspie Helskim.

Bardzo się cieszymy, że możemy w tym roku ponownie zaskoczyć fanów i klientów marki wyjątkową trasą przez Polskę. Porsche Parade dla wielu osób stała się punktem obowiązkowym w kalendarzu, wydarzeniem ucieleśniającym prawdziwą motoryzacyjną pasję. W tym roku pojawimy się również w naprawdę urokliwych okolicach Łodzi oraz na drogach Wielkopolski, Kujaw i Kaszub, które warto odkryć

– mówi Marek Sworowski, Marketing Director Porsche Polska.

Porsche Parade 2021 Porsche

120 unikalnych samochodów

Podczas Porsche Parade na drogach pięciu województw będzie można spotkać niepowtarzalny zestaw modeli Porsche z różnych okresów. Wśród 120 pojazdów, które biorą udział w przejeździe, znajdą się zarazem współczesne bestsellery marki, ale również kultowe modele sprzed lat, takie jak Porsche 911 3.2 Carrera, 944 Turbo czy 964 Backdate. Z Muzeum Porsche w Stuttgarcie specjalnie na tę okazję zostanie sprowadzony milionowy egzemplarz Porsche 911 (991) oraz model Carrera GT.

