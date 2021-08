GDDKiA szuka wykonawcy nowych odcinków Via Carpatia. Na celowniku Lubartów i Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów drogi S19. Pierwszy odcinek o długości 24 kilometrów powstanie pomiędzy Kockiem a Lubartowem. Trasa dalej pobiegnie w kierunku Lublina, gdzie kierowcy dostaną do dyspozycji kolejne 23 kilometry ekspresówki.

Licznik przetargów ogłoszonych od początku roku, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz w Programu budowy 100 obwodnic, wzrośnie do 16. Łączna długość tych odcinków to blisko 159 km

– podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Do końca roku ogłosimy jeszcze przetargi na drogi o łącznej długości ponad 200 km. Wśród nich będą przetargi na cztery odcinki S19 o łącznej długości ok. 70 km

– dodaje.

Kolejne fragmenty S19 na samym południu kraju. Via Carpatia będzie miała prawie 600 km

Rozbudowa i budowa od nowa

Przetargi będą dotyczyć dwóch zdań: dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (o długości ok. 7,8 km) oraz odcinka od końca obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej do Lubartowa (ok. 15,8 km).

Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest w pierwszym kwartale 2022 r. Firmy, które podejmą się zadania, będą miały 39 miesięcy na prace projektowe i prace drogowe wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Budowa obu odcinków planowana jest w latach 2023-2025.

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej wybudowana została w 2011 roku. Była to pierwsza trasa ekspresowa w woj. lubelskim. Jednojezdniowa droga powstała z założeniem rozbudowania w przyszłości o drugą nitkę. Właśnie przyszedł na to czas. Dodatkowa, prawa jezdnia, będzie miała ok. 7,8 kilometra długości. W ramach inwestycji przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe. Planowane są również dwa mosty oraz dwa wiadukty, a także drogi obsługujące przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt.

Kock - Lubartów

Odcinek między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, a węzłem Lubartów Północ przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem. Jedynie na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto, jezioro Firlej i okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19.

Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych:

MOP Mieczysławka,

MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także drogi obsługujące przyległe tereny, siedem wiaduktów, dwie kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Budowa Via Carpatia nie ma końca. Powstanie kolejny fragment na Podlasiu

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia, która w dużej mierze pokrywa się z trasą S19 to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozwinie handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów i Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś.

Via Carpatia z Rzeszowa do Lublina już w tym roku. Kiedy S19 do Białegostoku? Jest data