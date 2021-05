Budowa Via Carpatia nie ma końca. Powstanie kolejny fragment na Podlasiu

Via Carpatia to jedna z najważniejszych dróg nie tylko w Polsce. To europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozwinie handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów i Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś.

Nowy fragment na Podlasiu

GDDKiA podpisała właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Do realizacji przeszedł odcinek Krynice (DK65) – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (S8). To szósty z dziesięciu przetargów ogłoszonych w ubiegłym roku na podlaskie odcinki S19, który został sfinalizowany podpisaniem umowy z wykonawcą.

Szlak Via Carpatia otwiera gospodarczo regiony Polski wschodniej. Podpisana dzisiaj umowa zapewni dobrą komunikację wokół Białegostoku. Jest to kolejna umowa na realizację tej drogi ekspresowej w woj. podlaskim

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Via Carpatia coraz dłuższa

Odcinek, na który podpisano umowę, ma 10,2 km długości i na północy, w rejonie miejscowości Krynice, włącza się w istniejącą drogę krajową nr 65 Ełk - Białystok. Od zachodu omija stolicę województwa, aby na drodze ekspresowej S8 (na planowanym węźle Białystok Zachód) połączyć się z odcinkami S19 będącymi już w realizacji:

Białystok Zachód - Księżyno,

Księżyno - Białystok Południe,

Białystok Południe - Ploski,

Ploski - Haćki.

Wymienione odcinki drogi ekspresowej S19, od Krynic na północny zachód od Białegostoku, aż po Haćki koło Bielska Podlaskiego, tworzą podlaski fragment Via Carpatii. Ich łączna długość to 56,4 km. Poza szlakiem Via Carpatia powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km jest w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km - w standardzie drogi ekspresowej S19.

Trudny orzech do zgryzienia

Odcinek Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, choć nie jest długi, będzie dość skomplikowany w budowie. W ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód (typ WA, czyli tzw. pełna koniczyna) łączący dwie drogi ekspresowe – powstającą S19 z istniejącą S8. Wykonana zostanie też przebudowa trasy S8 na długości około 1,9 km. Zadanie obejmować będzie budowę aż 13 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk.

Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę (z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa). Prace zrealizuje konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP (partner). Umowa na projekt i budowę tego odcinka opiewa na kwotę 405,6 mln zł. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na trzeci kwartał 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

