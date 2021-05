Via Carpatia z Rzeszowa do Lublina już w tym roku. Kiedy S19 do Białegostoku? Jest data

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca staranował urządzenie na stacji paliw przy autostradzie A2 w woj. lubuskim.

Politycy lubią mówić o S19. Właśnie usłyszeliśmy kolejne daty

Właśnie dlatego na wszystkich uroczystościach związanych z Vią Carpatią i S19 tak chętnie pokazują się oficjele rządzącej partii. Będą mieli sporo okazji do chwalenia się postępami prac, bo S19 dopiero powstaje. Kierowcy mogą skorzystać z niecałych 80 km, a w budowie znajduje się około 210 km. Na kolejne odcinki albo rozpisano przetargi, albo są dopiero w planach. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Dlatego o S19 jest tak głośno. W tym miesiącu potwierdzono, że jeszcze w 2021 r. kierowcy pojadą nową drogą z Rzeszowa do Lublina.

Jest plan na wydłużenie trasy Via Carpatia. Kolejne 25 kilometrów S19 na Podlasiu

Z Lublina do Białegostoku ekspresówką już w 2024 r.?

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk o najnowszych postępach w budowie opowiadał w tym tygodniu na antenie Polskiego Radia i miał dla kierowców dobre informacje. - Projektujemy i ogłaszamy przetargi na budowę Via Carpatia od Lublina do Białegostoku, odcinka, który ma zostać oddany w 2024 roku - zapowiedział szef resortu. To jeden z kluczowych fragmentów S19, ponieważ połączy dwa największe miasta wschodniej Polski. Zapowiedź ukończenia drogi w około trzy lata musi cieszyć, ponieważ większość odcinka wciąż nie ma statusu "w budowie".

Z połączenia stolic województw lubelskiego i podlaskiego skorzystają nie tylko kierowcy, którzy będą mogli pokonać trasę znacznie szybciej. Via Carpatia w Polsce przebiega bezpłatnymi drogami ekspresowymi, a to oznacza, że w większości przypadków są to dwa szerokie pasy z dozwoloną prędkością maksymalną 120 km/h. Wiele z fragmentów nowych eSek przygotowywanych jest pod rozbudowę o kolejny trzeci pas. Przerzucenie transportu na drogi szybkiego ruchu oznacza także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców małych miejscowości, przez które aktualnie przebiegają szlaki. Często o tym zapominamy, skupiając się na skróceniu czasu przejazdu, ale to równie duża zaleta dróg szybkiego ruchu. Zabierają ciężarówki, tiry i wiele samochodów osobowych z centrów miasteczek i wsi na szerokie drogi oraz obwodnice.

Kolejnym kluczowym odcinkiem, ale już dużo bardziej na południu kraju, jest połączenie Rzeszowa z Barwinkiem. To trudny do realizacji fragment ze względu na ukształtowanie terenu i konieczność budowy estakad i tuneli.

Via Carpatia, S19 Haćki - Bielsk Podlaski GDDKiA