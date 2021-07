Przyczepa przyczepie nierówna. Jakie są, co można holować na B/B96/B+E i co to jest hamulec najazdowy?

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym, jakie uprawnienia są nam potrzebne do holowania konkretnej przyczepy, trzeba wyjaśnić pojęcie DMC. DMC to dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Dla samochodów osobowych wynosi do 3,5 tony.

REKLAMA

Zobacz wideo Raport Moto Journey 2021

Jaką przyczepę mogę holować na prawo jazdy kat. B?

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że posiadając uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B możemy holować przyczepę. Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierowcę do ciągnięcia tzw. przyczepy lekkiej, czyli takiej, której masa nie przekracza 750 kilogramów. Taka przyczepa nie musi mieć hamulca najazdowego (o tym co to jest napiszemy za chwilę).

Masa zespołu pojazdów (czyli samochód + przyczepa lekka) nie może przekraczać 4250 kg. Oznacza to, że jeśli podróżujemy np autem dostawczym o DMC 3,5 tony, możemy jeszcze holować przyczepę lekką o masie do 750 kg. Bez dodatkowej kategorii E możemy też holować przyczepę inną niż lekka, ale pod warunkiem, że masa zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony.

Jaką przyczepę można ciągnąć z prawem jazdy kategorii B?

Co to jest przyczepa lekka?

Pojęcie przyczepy lekkiej jest dość proste do rozszyfrowania. To taka przyczepka, którą można wynająć np. na stacji benzynowej. Kluczowe jest, aby jej dopuszczalna masa całkowita nie przekraczała 750 kg. A czym jest przyczepa inna niż lekka? Może to być po prostu większa przyczepa lub np. przyczepa kempingowa. W tym przypadku kluczem do sukcesu również jest masa. I choć nie ma ona określona wartości maksymalnej, po dodaniu do DMC pojazdu nie powinna przekroczyć 3,5 tony.

Co to jest hamulec najazdowy?

Niektóre przyczepy, zwłaszcza te cięższe, wyposażone są w hamulec najazdowy. Takie przyczepy posiadają bezwładnościowy mechanizm hamujący, który w momencie hamowania (napierania przyczepy na hak samochodu) aktywuje układ hamulcowy w przyczepie i pomaga wytracić prędkość. Dzięki temu ciężka przyczepa nie pcha samochodu podczas hamowania, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i mniejsze obciążenie układu hamulcowego w samochodzie.

Wiózł jacuzzi swoim porsche 968. Trudno uwierzyć z czego zrobił przyczepkę

Volkswagen Tiguan trailer assist Zuzanna Krzyczkowska

Rozwiązaniem kod 96

Czasem dopuszczalne 3,5 lub 4,25 tony jednak nie wystarczają, bo chcielibyśmy holować przyczepę inną niż lekka (np. przyczepę kempingową, do przewozu koni, motocykli itp.), ale nie mieścimy się w przedziale wagowym. Pomocny może się okazać kod 96. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r poz. 702) wprowadza takie oznaczenie do prawa jazdy. Kod 96 pozwala ciągnąć przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, a masa zestawu pojazdów może wynosić do 4250 kg.

Muszą być spełnione dwa warunki:

masa przyczepy nie może być większa od masy pojazdu ją ciągnącego;

stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy może wynosić maksymalnie 1,33:1.

Kod 96 do prawa jazdy kategorii B to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą holować przyczepę nieco cięższą od 750 kg, a mają dość ciężkie auto. Bo paradoksalnie im samochód lepiej nadaje się do holowania przyczepy, tym mniejszą przyczepę możemy do niego podpiąć. Wówczas kod 96 znacznie poszerza możliwości. Więcej o kodzie 96 do prawa jazdy pisaliśmy tutaj:

Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy? Oszczędzisz sporo pieniędzy

Prawo jazdy kat. B+E

Najbezpieczniejszym i pozbawiającym jakichkolwiek ograniczeń sposobem na jazdę z przyczepą jest rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami o kategorię B+E. Kurs na tę kategorię kosztuje ok. 1000-1200 zł, następnie trzeba zdać egzamin państwowy w części praktycznej. Część teoretyczna nie obowiązuje. Rozszerzenie uprawnień do B96 to wydatek 170 zł (zdajemy tylko egzamin, nie ma potrzeby robienia kursu). Zestaw uprawnień B+E umożliwia holowanie niemal dowolnej przyczepy, a ograniczenie wagowe zespołu pojazdów to 7000 kg.

Hak holowniczy w samochodzie elektrycznym - przepisy, problemy i dostępność w autach

Chevrolet Silverado HD 2019 fot. Chevrolet

Fot. Dominik Dziecinny / Agencja