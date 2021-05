Jaką przyczepę można ciągnąć z prawem jazdy kategorii B?

Kategoria B prawa jazdy daje możliwość prowadzenia samochodów osobowych oraz lekkich aut dostawczych. I choć w pojęciu tym nie zawiera się przyczepa, jej pojawienie się również przewiduje prawo. A więc jaką przyczepę można ciągnąć z prawem jazdy kategorii B? Przepisy mówią wyraźnie o dwóch możliwościach:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),

zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i przyczepy innej niż lekka.

Przyczepa inna niż lekka, czyli… jaka?

Pojęcie przyczepy lekkiej jest dość proste do rozszyfrowania. To taka przyczepka, którą można wynająć np. na stacji benzynowej - kluczowe aby jej dopuszczalna masa całkowita nie przekraczała 750 kg. Czym jest przyczepa inne niż lekka? Może to być po prostu większa przyczepa lub np. przyczepa kempingowa. W jej przypadku kluczem do sukcesu również jest masa. I choć nie ma ona określona wartości maksymalnej, po dodaniu do DMC pojazdu nie powinna przekroczyć 3,5 tony.

Jaką przyczepę można ciągnąć z prawem jazdy kategorii B+E?

Oczywiście może się okazać, że ograniczenie na poziomie 3,5 tony dla zestawu pojazdu i przyczepy będzie dla kierowcy zaporowe. Bo np. chciał przyczepić do swojego auta niewielką lorę i przywieźć inny pojazd z zagranicy. Co wtedy? Musi rozszerzyć posiadane uprawnienia. W sytuacji, której kategorię B uzupełni kategorią E, może ciągnąć przyczepę inną niż lekka, a do tego zestaw może przekroczyć dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony. Jak zdobyć prawo jazdy kategorii B+E? Należy przejść szkolenie i zdać egzamin państwowy w części praktycznej. Część teoretyczna nie obowiązuje.