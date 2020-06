Wiózł jacuzzi swoim porsche 968. Trudno uwierzyć z czego zrobił przyczepkę

Nie ujechał daleko, bo inni uczestnicy ruchu zawiadomili policję. Nie wiadomo jak by się skończyła podróż 54-letniego właściciela porsche 968 w innej sytuacji. Dzięki szybkiej interwencji został zatrzymany, zanim wydarzyło się coś niebezpiecznego.

Trzeba przyznać, że jego pomysłowość nie miała granic. Gorzej z odpowiedzialnością. Wannę większą od samochodu przewoził na przyczepce, naprędce skleconej z ręcznego transportowego wózka z małymi kółkami oraz kilku desek. Prowizoryczną konstrukcję zaczepił o otwartą pokrywę bagażnika, bo starszy już model 968 marki Porsche tak naprawdę ma nadwozie typu liftback.

Nietypowa bagażówka została zauważona w zeszłym tygodniu na drodze nieopodal Woodstock na terenie kanadyjskiej prowincji Ontario. Policja z Woodstock (trasie pomiędzy Detroit, a Toronto jest też Londyn) zrobiła to, co musiała - zatrzymała kierowcę, zakazała mu dalszej jazdy i skierowała sprawę do sądu.

Oprócz tego funkcjonariusze uznali, że przypadek jest na tyle wyjątkowy, iż uwiecznią go na zdjęciach i opublikują na stronie w portalu Facebook. Przy okazji udzielili swoim fanom, krótkiej instrukcji: co i jak można holować w Kanadzie:

przyczepa musi być zarejestrowana

musi być również w dobrym stanie

hamulce w samochodzie muszą być wystarczająco mocne, aby bez problemu zatrzymać cały zestaw

przyczepa musi mieć przepisowe oświetlenie

musi być połączona z samochodem na dwa niezależne od siebie sposoby

samochód musi mieć bezpieczny hak

ładunek musi być odpowiednio wyważony

Zestaw: porsche + wózek ręczny + deski nie spełniał żadnego z powyższych warunków, ale mimo to kierowca wybrał się nim w podróż. Cała sytuacja na pierwszy rzut oka jest zabawna, ale w przypadku odłączenia się przyczepy od holującego ją auta, mogła zakończyć się tragicznie.

Nie warto ryzykować życia i zdrowia, żeby oszczędzić kilka dolarów albo złotych na transporcie, stosując prowizorki, jak ta widoczna na zdjęciach.