Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy? Oszczędzisz sporo pieniędzy

Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierowcę do ciągnięcia tzw. przyczepy lekkiej, czyli takiej, której masa nie przekracza 750 kilogramów. Taka przyczepa nie musi mieć hamulca najazdowego. Zespół pojazdów (samochód + przyczepa lekka) nie może przekraczać 4250 kg. Oznacza to, że jeśli podróżujemy np autem dostawczym o DMC 3,5 tony, możemy jeszcze holować przyczepę lekką o masie do 750 kg. Bez dodatkowej kategorii E możemy też holować przyczepę inną niż lekka, o ile masa zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony.

Wynika to z Ustawy o kierujących pojazdami:

Art. 6 ust. 1 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

6) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

ust. 2: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

I Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;

51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.

Kod 96 zamiast B + E

Czasem dopuszczalne 3,5 lub 4,25 tony jednak nie wystarczają, bo chcielibyśmy holować przyczepę inną niż lekka (np. przyczepę kempingową, do przewozu koni itp.), ale nie mieścimy się w przedziale wagowym. Pomocny może się okazać kod 96. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r poz. 702) wprowadza takie oznaczenie do prawa jazdy. Kod 96 pozwala ciągnąć przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, a masa zestawu pojazdów może wynosić do 4250 kg.

Muszą być spełnione dwa warunki:

masa przyczepy nie może być większa od masy pojazdu ją ciągnącego;

stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy musi wynosić 1,33:1.

Jakie przyczepy kwalifikują się do B96?

Kod 96 w prawie jazdy uprawnia do ciągnięcia wielu rodzajów przyczep. Mogą być to lawety samochodowe, przyczepy kempingowe, przyczepy do przewozu motocykli, quadów, łodzi czy koni. Przepisy dotyczące prawa jazdy z kodem 96 zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zgodnie z którą taki dokument powinien być honorowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak zdobyć prawo jazdy B96 i ile to kosztuje?

Podstawową zaletą kodu 96 do prawa jazdy kategorii B jest niższa cena rozszerzenia uprawnień. Kod 96 może uzyskać każdy kierowca z prawem jazdy kat. B, który zda egzamin praktyczny. Nie robimy żadnych kursów, czy godzin do wyjeżdżenia - po prostu przychodzimy na egzamin. Jego cena wynosi 170 zł (plus 100,50 zł za wydanie nowego prawa jazdy). To duża oszczędność w porównaniu z pełnym kursem na kat. B+E, który kosztuje ok. 1200 zł. Warto też pamiętać, że przy kategorii B+E ograniczenie wagowe zespołu pojazdów to 7 ton (3,5 t DMC samochodu i maksymalnie drugie tyle przyczepy z ładunkiem).

Kod 96 do prawa jazdy kategorii B to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą holować przyczepę nieco cięższą od 750 kg, a mają dość ciężkie auto. Bo paradoksalnie im samochód lepiej nadaje się do holowania przyczepy, tym mniejszą przyczepę możemy do niego podpiąć. Wówczas kod 96 znacznie poszerza możliwości.

