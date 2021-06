Trzeci pas na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią. Decyzja zapadła

Niezależnie od pory dnia czy nocy, odcinek autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią jest niemal zakorkowany. Natężenie ruchu jest olbrzymie i trudno o płynność jazdy. Dlatego od kilku lat mówi się o rozbudowie blisko 90-kilometrowego fragmentu. Teraz zapadła decyzja środowiskowa o poszerzeniu autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu w woj. łódzkim. To 46 kilometrów trasy, która z dwupasmowej stanie się trzypasmową.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję, która umożliwia rozbudowę autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach. Chodzi o odcinek nieco ponad 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim.

Wiadukty zostaną

Na drodze łączącej Łódź z Warszawą dobudowany zostanie trzeci, wewnętrzny pas ruchu. Odbędzie się to bez konieczności rozbiórki obiektów nad autostradą, które były zaprojektowane z uwzględnieniem rozbudowy A2 o dodatkowy pas ruchu.

Nowe ogrodzenie i ekrany akustyczne

Poza poszerzeniem autostrady konieczne będzie przebudowanie systemu melioracyjnego i rozbudowanie niektórych zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka siatka odgradzająca drogę zostanie wymieniona na wyższą. Dodatkowo zamontowana zostanie tzw. żabianka, czyli pas gęstej siatki umieszczony nisko przy ziemi, uniemożliwiający przedostanie się na drogę drobnych zwierząt. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, mające zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem.

Węższe pasy

Obecnie autostrada A2 w obu kierunkach ma po dwa pasy o szerokości 3,75 metra oraz pas awaryjny. Po rozbudowie kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy o szerokości 3,5 metra oraz pas awaryjny. Szerokość pasa zieleni pomiędzy jezdniami zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości.

Przetarg jeszcze w tym roku

Przetarg na rozbudowę autostrady A2 w województwie łódzkim planowany jest na jesień tego roku. Podpisanie umowy ma nastąpić wiosną przyszłego roku. Sam projekt rozbudowy ma być gotowy na początku 2023 r., a prace mają ruszyć w listopadzie tego samego roku. Zakończenie prac przewidziane jest na przełomie 2025 i 2026 roku.

A2 między Łodzią i Warszawą

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma długości 89 km. Docelowo będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na obu jezdniach, a dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie miał po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dla odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa wkrótce zostanie wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Po tym będzie można uruchomić procedury projektowe.

Autostrada A2 - poszerzenie do trzech pasów w każdym kierunku GDDKiA