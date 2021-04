A2 wydłuży się o 32 km. Właśnie podpisano umowy, drogowcy obiecują 2024 r.

Autostrada A2 połączy zachód ze wschodem

Autostrada A2 to wciąż budowana droga, która połączy granicę z Niemcami (Świecko) z przejściem granicznym z Białorusią w Kukurykach. A2 łączy ze sobą kilka największych miast w Polsce - Poznań, Łódź i Warszawę. W okolicach Łodzi przecina się z autostradą A1, dzięki czemu można z niej wygodnie ruszyć albo na południe w kierunku Katowic, albo nad morze do Trójmiasta. Docelowo droga ma mieć 657 km. Większość autostrady jest już zbudowana. Gotowy jest cały zachodni odcinek od granicy do Warszawy. Na wschód kraju biegnie tylko mały fragment od stolicy. To ma się już niedługo zmienić.

A2 wydłuży się o kolejne 32 km

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie, że podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Chodzi o prawie 18-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec a węzłem Łukowisko oraz około 14-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory i węzłem Biała Podlaska.

W sumie to 32 kilometry bardzo ważnego odcinka. Na tyle ważnego, że przy podpisaniu umowy był szef GDDKiA oraz minister infrastruktury. Obaj podkreślali, że kierowcy autostradą A2 do Białej Podlaskiej dojadą w 2024 r. Na budowę 18-kilometrowego odcinka m. Malinowiec - węzeł Łukowisko GDDKiA wykonawca (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor) dostanie 530 milionów złotych. Umowa na drugi odcinek o długości 14 km od m. Swory do węzła Biała Podlaska ma wartość 470 milionów złotych, a drogę zbuduje POLAQUA. Autostrada A2 na wschodzie będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, ale drogowcy od razu przygotowują ją pod poszerzenie o trzeci pas w przyszłości.

Aktualna mapa stanu budowy A2 fot. GDDKiA

Co z resztą autostrady A2 na wschodzie?

Na powyższej mapie na czerwono zaznaczono nie tylko opisywane dwa fragmenty, ale także odcinek od Kałuszyna do Siedlec. Rozpoczęto tam już prace, które również mają się zakończyć w 2024 r. Na zielone fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaski trwają właśnie przetargi, a wykonawcy mają zostać wyłonieni w najbliższym czasie. Tutaj też często pada termin zakończenia robót w 2024 r., choć kompletne zakończenie prac nastąpi w 2025 r. Możliwe, że przed końcem kierowcy zostaną wpuszczeni na autostradę i będą mogli nią jechać z mniejszą prędkością. To tzw. tymczasowa organizacja ruchu - drogowcy wciąż dokańczają drogę, ale kierowcy mogą z niej skorzystać. Ostatnio tak otwarto np. A1 od Łodzi do Częstochowy. To znacznie upłynnia ruch.

W przypadku ostatniego, 32-kilometrowego, odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Tutaj GDDKiA unika podawania konkretnej daty zakończenia wszystkich robót.

