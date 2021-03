"Musimy zrobić wszystko" - mówi premier. Nowe obostrzenia. Dotyczą też kierowców [LISTA]

Lockdown i kierowca. Od razu możemy uspokoić. Obostrzeń jest dużo, ale nie są tak dotkliwe, jak podczas pierwszej fali

Kierowca w samochodzie osobowym nie musi mieć założonej maseczki, ale powinien ją mieć przy sobie na wypadek kontroli, a także, żeby założyć po wyjściu z auta. Nie wróciły ograniczenia przemieszczania się, ale i tak możecie nie mieć gdzie pojechać, ponieważ w całej Polsce zamykane są hotele, a na listę dopisywane są kolejne sklepy. Teraz także te meblowe i budowlane. Kawę i hot doga kupicie na stacji, ale zjecie już tylko w samochodzie, ponieważ zamknięte są części restauracyjne. Za to bez obaw możecie jechać na myjnię lub do warsztatu.

Od soboty 27 marca pogłębiony lockdown

Na dzisiejszej konferencji (25 marca) minister poinformował, że rząd zaostrzy obostrzenia, a lockdown całej Polski zostanie pogłębione. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od soboty 27 marca, a potrwać mają do 9 kwietnia. O ile nie zostanie podjęta decyzja, by je przedłużyć. Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki mówił, że "zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia" i "musimy zrobić wszystko", by uniknąć scenariusza, w którym chorym nie da się pomóc. Jakie zmiany wprowadzono?

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte .

. Centra i galerie handlowe - tak jak obecnie - pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały n owe limity osób : 1 osoba na 15 m2 - w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 m2 - w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych.

: 1 osoba na 15 m2 - w sklepach do 100 metrów kwadratowych, 1 osoba na 20 m2 - w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych. W kościołach i innych świątyniach będzie obowiązywał nowy limit osób - na jendą osobę będzie musiało przypadać 20 metrów kwadratowych.

będzie obowiązywał nowy limit osób - na jendą osobę będzie musiało przypadać 20 metrów kwadratowych. Salony fryzjerskie , urody i kosmetyczne w całej Polsce zostaną zamknięte

, urody i kosmetyczne w całej Polsce zostaną zamknięte Zamknięte zostaną żłobki i przedszkola . Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, w tym żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Rodzice będą mogli z kolei skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, w tym żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Rodzice będą mogli z kolei skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Nowe obostrzenia - czy można jechać na święta?

Rząd apeluje też o pracę zdalną w jak najszerszym możliwym zakresie. Na razie nie zapowiadano ostrzejszych obostrzeń i np. zamykania województw na czas świąt Wielkiej Nocy, ale resort zdrowia apeluje o rozsądek. - W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę - czytamy na stronie gov.pl. Rząd na razie nie zdecydował się na żadne drastyczne kroki.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Wciąż obowiązuje limit miejsc w samochodach ośmio- i dziewięcioosobowych. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób.

Powinieneś mieć w aucie maseczkę. Nie musisz w niej jechać, ale masz obowiązek ją założyć w razie kontroli policyjnej. Nawet tej rutynowej. Maseczka przyda się także, kiedy wyjdziesz z samochodu, ponieważ usta i nos trzeba zakrywać również na świeżym powietrzu. Od niedawna nie można jej zastąpić chustą, szalikiem, kominem czy przyłbicą.

Lockdown i kierowca. Czego nie musisz się bać? Wiele obostrzeń wciąż jest anulowanych

Pierwsza fala obostrzeń była kierowców bardzo dotkliwa, ale aktualnie większość z najbardziej kontrowersyjnych przepisów już nie obowiązuje. Nawet podczas ostatnich konferencji nie zostały przywrócone. Kierowca nie musi się martwić o:

Zakładanie maseczki podczas jazdy samochodem osobowym. Nawet jeśli jedziecie z innymi osobami, z którymi razem nie mieszkacie. Maseczka w osobówce nie jest obowiązkowa.

Zmianę opon z zimowych na letnie. Ministerstwo zajęło jasne stanowisko, że kierowcy nie będą karani za zmianę opon. Ostrzejsze obostrzenia nic tu nie zmieniły. Zmiana opon to kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa, dlatego nie spodziewamy się, by miały tu być wprowadzane jakiekolwiek zmiany.

Wizytę w warsztacie.

Mycie samochodu w myjni.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle zniknęły, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte,

Jeżdżenie po mieście. Nawet bez celu.

Przemieszczanie się między miastami. Lockdown, w aktualnej formie, nie oznacza zakazu przemieszczania się po Polsce.

Zobacz wideo Nie obostrzenia, ale zalecenia od rządu: święta w wąskim gronie i praca zdalna

