Od dziś lockdown Polski. Co z maseczką w aucie? Musisz ja mieć, ale nie musisz zakładać

Lockdown całej Polski od 20 marca

Od dzisiaj (20 marca) w Polsce zostaje wprowadzony lockdown. W całym kraju, a nie, tak jak ostatnio zapowiadali rządzący, w poszczególnych województwach. Zamknięte będą hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte instytucje kultury oraz obiekty sportowe. Rząd sugeruje pracodawcom powrót do pracy zdalnej w jak najszerszym zakresie. Lockdown Polski i ostrzejsze obostrzenia są czasowe i potrwają do 9 kwietnia. Stawiamy tu gwiazdkę. Mogą zostać przedłużone.

REKLAMA

Lockdown Polski. Maseczka w aucie, jeżdżenie bez celu, kontrola policyjna? Wyjaśniamy

Maseczka w samochodzie? Nie. Ale musisz ją mięć podczas kontroli

Od końca lutego musimy nosić maseczki. Nie ma sprecyzowanego jej rodzaju, ale rząd zakazał używania jakichkolwiek zamienników. Przykładowo, szalików, chust i przyłbic. Możemy was jednak uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej.

Pamiętajcie też, że zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów. Do minionej soboty mogliśmy użyć szalika albo chusty.

Jak zachować się podczas kontroli? Słuchaj policjanta

Również podczas kontroli policyjnych obowiązują zasady zachowania odległości i ograniczenia kontaktu do minimum. Dlatego powinniśmy tylko lekko uchylić okno. Na tyle, żeby była możliwa swobodna rozmowa z policjantem. Nie powinniśmy otwierać okna i podawać dokumentów policjantowi. Jeżeli to rutynowa kontrola, to wystarczy przyłożyć dokument do szyby, tak aby funkcjonariusz mógł odczytać nasze dane i zobaczyć zdjęcie. Nie otwieramy okna ani nie wychodzimy z samochodu, jeśli policjant nas o to nie poprosi. W większości kontroli nie ma takiej konieczności. Podczas kontroli musimy mieć maseczkę. Policjant może nas poprosić o jej zdjęcie, żeby zweryfikować tożsamość kierowcy. Mamy obowiązek to zrobić, ale pamiętajcie, żeby poczekać na prośbę funkcjonariusza.

Wciąż przeprowadzane są także kontrole trzeźwości, choć na początku pandemii pojawiały się informacje, że policja nie będzie kontrolować kierowców. To nieprawda.