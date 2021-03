Lockdown. Zmiana opon, wizyta na myjni lub w warsztacie. Rok temu mandaty, dziś? Dobre wieści

Aktualny lockdown nie jest tak dotkliwy dla kierowców, jak ten sprzed roku. Wtedy media co chwilę pisały o mandatach za wizytę u wulkanizatora, w warsztacie lub myjni. Teraz policja nie będzie was za to łapać. Przynajmniej na razie nie wprowadzono tak ostrych obostrzeń.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta