Najmniej i najbardziej awaryjne SUV-y. Ranking "What Car?", auta w wieku od 5 do 20 lat

Ranking "What Car?" - najbardziej i najmniej awaryjne SUV-y

Ranking "What Car?" powstaje na bazie ankiet, w których biorą udział czytelnicy brytyjskiego magazynu. Pytane osoby podają, jakie usterki wystąpiły w ich samochodach w przeciągu ostatniego roku. Ale nie tylko. W ankietach wypełniają też rubrykę o koszcie i czasie naprawy. Na tej podstawie wyliczany jest tzw. indeks niezawodności. Im wyższy procent, tym bardziej polecane auto. Jak każdy ranking niezawodności/awaryjności i propozycja magazynu "What Car?" nie jest idealna, ale na pewno rzuca ciekawe światło na kondycję poszczególnych samochodów.

REKLAMA

W zestawieniu skupiono się na SUV-ach i crossoverach w wieku od pięciu do 20 lat. Z rankingiem powinny się więc zainteresować zwłaszcza osoby, które szukają na rynku wtórnym auta tego typu. Odpowiedzi udzielali kierowcy z Wysp Brytyjskich, ale po tamtejszych drogach jeżdżą praktycznie takie same auta, co nad Wisłą. Jeśli interesują was podobne zestawienie, to polecamy także raport ADAC za zeszły rok. To jeszcze inne badanie, ale dla szukających na portalach swojego wymarzonego auta - równie interesujące:

Szukasz używanego auta z Niemiec? Raport ADAC 2020. Najmniej i najbardziej awaryjne

Ranking "What Car?" - najbardziej awaryjne SUV-y

Tutaj znalazło się miejsce dla dwóch niemieckich samochodów klasy premium, X5 i Macana. Nikogo nie zdziwi chyba, że to w Porsche były najdroższe rachunki, a 33 proc. Brytyjczyków w warsztacie zostawiało około 1500 funtów. To oczywistość, ale wielu kierowców czasem o tym zapomina. Samochody luksusowe są droższe od tych popularnych nie tylko w zakupie, ale także podczas użytkowania. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza przy zakupie bardzo zaawansowanego modelu. Macan to jednak ciekawostka. Niepokoić powinien jednak szalenie popularny w Europie Nissan Qashqai, który aż dwukrotnie zameldował się w najbardziej kłopotliwej piątce.

Nissan Qashqai (diesel 2014 - 2021) - indeks niezawodności: 46,3 proc. Land Rover Discovery (2004 - 2017) - 45,7 proc. Nissan Qashqai (2007-2014) - 45,3 proc. BMW X5 (2007 - 2013) - 42,6 proc. Porsche Macan (2014 - do teraz) - 40, 4 proc.

Zobacz wideo Porsche Panamera Turbo S - przypomina bardziej luksusową limuzynę niż auto sportowe

Ranking "What Car?" - najmniej awaryjne SUV-y

Wśród prymusów rankingu "What Car?" sporo niespodzianek. Japońskich samochodów mogliśmy się w czołówce spodziewać, ale w dwóch SUV-ach z Kraju Kwitnącej Wiśni nie zgłoszono ani jednej usterki. Na liście znajdziemy też auta klasy premium - BMW X5, którego inna generacja trafiła na listę najbardziej awaryjnych, Audi Q3 czy szalenie popularne nad Wisłą Volvo XC60. Są też modele, których raczej nikt się nie spodziewał - Ford Kuga i Opel Mokka. Jakie samochody sprawiały najmniej problemów brytyjskim kierowcom?

Toyota RAV4 (2013 - 2019) - indeks niezawodności - 100 proc. Honda CR-V (2012 - 2018) - 100 proc. Audi Q3 (2011 - 2018) - 96,5 proc. Toyota RAV4 (2006 - 2012) - 95,7 proc. Opel Mokka (benzyna 2012 - 2019) - 95,2 proc. Volvo XC60 (2008 - 2017) - 87,5 proc. Mini Countryman (2010 - 2017) - 87,1 proc. BMW X5 (2013 - 2018) - 86,1 proc. Ford Kuga (2008 - 2013) - 81,9 proc. Range Rover Sport (2013 -) - 76,5 proc.

Luksusowe SUV-y za 50 tys. zł. Czy to w ogóle ma sens? Koszty mogą okazać się zabójcze