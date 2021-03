Renault Arkana już prawie w Europie. Najtańszy SUV coupe trafi również do Polski

Na SUV-y w stylu coupe, czyli z pięciodrzwiowym ściętym nadwoziem, panuje prawdziwy szał na całym świecie. Mimo że są mniej praktyczne od ich klasycznych odpowiedników, bez problemu znajdują nabywców z powodu oryginalnego wyglądu. Problem w tym, że wszystkie auta tej kategorii są raczej drogie.

Renault Arkana może to zmienić. Jeśli sprawdzą się przewidywania będzie najtańszym autem z nadwoziem tego typu na polskim rynku. Do krajów Starego Kontynentu ma trafić wersja tego modelu produkowana w Korei i oferowana tam pod nazwą Renault Samsung XM3.

Auto powstaje na wersji globalnej platformy aliansu Nissan-Renault nazwanej CMF-B. To ważne, bo jest jeszcze jedna Arkana - rosyjska. Samochód dostępny u naszych wschodnich sąsiadów został skonstruowany na innej bazie zwanej B0+. Jest krótszy od europejsko-koreańskiej odmiany o 2,5 cm i może być wyposażony w napęd na obie osie.

W polskiej odmianie Renault Arkana podobno nie będzie takie opcji, ale jej brak ma wynagrodzić wyjątkowo atrakcyjna cena. W kompaktowym nadwoziu o długości 457 cm ma się wygodnie zmieścić pięć osób. Jeśli chodzi o źródło napędu, klienci będą mieli do wyboru nową hybrydę E-Tech typu plug-in lub klasyczny silnik benzynowy z turbodoładowaniem.

Łatwo się domyślić, że cennik otworzy ta druga wersja. Przy pojemności 1,3 litra osiąga moc 140 KM lub 160 KM i jest wyposażona w funkcję mikrohybrydy. Powiększony rozrusznik-generator będzie nie tylko wyręczał benzynową jednostkę w zasilaniu urządzeń pokładowych, ale także wspomagał ją w trakcie przyspieszania.

Renault Arkana E-TECH przyciągnie uwagę Polaków. Kupią tańszy model TCe 140

Prawdziwą gwiazdą w gamie Renault Arkana będzie model E-TECH zaopatrzony w pełni hybrydowy napęd. Jego moc to 145 KM, ale w przeciwieństwie do poprzednich, można w nim używa wyłącznie silnika elektrycznego. Renault chwali się, że rozwiązania zastosowane w zautomatyzowanej skrzyni biegów MMT trafiły do niej prosto z Formuły 1.

Dzięki temu działa bardzo sprawnie i efektywnie. Nie należy natomiast spodziewać się wielkiego udziału w sprzedaży na polskim rynku tego modelu. Powodem będzie znacznie wyższa cena i fakt, że zalety napędu hybrydowego typu plug-in można wykorzystać wyłącznie przy regularnym ładowaniu zewnętrznym źródłem prądu.

Kilka dni temu Renault opublikowało wyniki testów zderzeniowych swojego nowego SUV-a. Według organizacji Euro NCAP wypadł wzorowo i zasłużył na pięć gwiazdek, czyli maksymalną możliwą ocenę. Miał na to wpływ wysoki poziom bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.

Na to drugie mają wpływ również rozmaite elektroniczne układy, w które wyposażone jest Renault Arkana. Wszystkie połączony w jeden wspólny system, który został nazwany Easy Pilot i jest znany z pozostałych modeli francuskiego koncernu.

O nowym Renault Arkana wiemy coraz więcej. Znamy gamę jednostek napędowych, wyniki crash testów i wygląd. We wnętrzu będzie multimedialny system Renault - Easy Link. Można się spodziewać, że sprzedaż w Polsce zbuduje najtańszy model.

Wersja z silnikiem 1.3 o mocy 140 KM może być prawdziwym hitem, ale wszystko zależy od jej ceny. Dlatego z niecierpliwością czekamy na polski cennik oraz datę premiery rynkowej.

