Rząd wyda 2,5 miliarda na bezpieczeństwo. Wprowadza Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rządowy program, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych znajdujących się pod jurysdykcją GDDKiA. Rada Ministrów właśnie go zatwierdziła. Co to oznacza dla kierowców?

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta