Nowe przepisy dla pieszych. Czy naprawdę są potrzebne? Mamy komentarz ITS

24 listopada Rasa Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podstawowe zmiany to zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h. Aktualnie w godzinach od 23 do 5 rano, ograniczenie w mieście wynosi 60 km/h. Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym przepisy pozwalają na szybszą jazdę w nocy niż w dzień. Dodatkowym przepisem będzie obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami (czyli koniec tzw. jazdy na zderzaku) i wspomniane przepisy dla pieszych. osoby przechodzące przez jezdnię lub torowisko nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo

O szczegółach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym pisaliśmy w poniższym artykule:

Rząd zmienia przepisy. Zabrakło najbardziej kontrowersyjnego, ale jest o jeździe na zderzaku

Pieszy bez komórki

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i podobnych urządzeń podczas przechodzenia przez ulicę. Czy taki przepis jest potrzebny?

W Polsce rocznie ginie 23 przechodniów na milion mieszkańców. To prawie 2,5 razy więcej niż unijna średnia, która wynosi 10. Zaproponowane zmiany dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych na przejściu dla pieszych mają na celu poprawić ta sytuację, ale też w moim odczuciu, są odpowiedzią na potencjalne obawy kierowców i z tej perspektywy należy je oceniać

- mówi Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

Z naszej analizy, zatytułowanej „Badania zachowania pieszych i relacji pieszy – kierowca”, wynika, że u 5 proc. pieszych zaobserwowano niewłaściwe zachowanie związane z korzystaniem z telefonu podczas przejścia przez jezdnię. Dlatego wprowadzenie tego przepisu powinno się wiązać – w mojej ocenie – w pierwszej kolejności z zakrojoną kampanią edukacyjną wspartą przez nadzór nad pieszymi przechodzącymi przez jezdnię i ewentualnym upominaniem za korzystnie z telefonów na zebrach. O potencjalnych sankcjach należy pomyśleć na końcu

- dodaje.

Zatem upominanie i wprowadzenie mandatów za korzystanie z telefonów przy przejściu dla pieszych samo w sobie nie wystarczy. Tak jak zauważa Maria Dąbrowska-Loranc, kluczowa jest edukacja i budowanie świadomości pieszych, którzy są najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupą uczestników ruchu drogowego. Dlatego we własnym interesie powinni przykładać szczególną wagę do swojego bezpieczeństwa.

Będzie zakaz używanie telefonu na przejściach dla pieszych. Nowelizacja ustawy zatwierdzona