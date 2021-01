Jak odśnieżyć samochód szybko, sprawnie i bez mandatu?

Nie, to nie będzie poradnik typu "weź do ręki szczotkę i zmieć nią śnieg". Będzie to natomiast zbiór wskazówek, które - patrząc na aurę za oknem - mogą okazać się przydatne. Niedokładne odśnieżenie samochodu to nie tylko kłopoty z policją (tak, za nieodśnieżony samochód można dostać mandat, ale o tym za moment). Dlatego do odśnieżania samochodu warto się przyłożyć.

Najpierw odśnieżanie, potem skrobanie

Odśnieżanie auta od góry do dołu wydaje się logiczne. Jeśli jednak na szybach przymarzł lód, zanim w ruch pójdzie skrobaczka lub odmrażacz, warto usunąć wierzchnią warstwę śniegu. Tak będzie po prostu szybciej.

Samochód powinniśmy odśnieżyć dokładnie. Czytaj: nie wystarczy przetrzeć sobie "strzelnicy" na wysokości wzroku. Wszystkie szyby powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu. To samo dotyczy białego puchu zalegającego na dachu.

Zdjęcie instruktażowe policji jak NIE odśnieżać samochodu Fot. Komenda Stołeczna Policji

A tak to powinno wyglądać:

Prawidłowo odśnieżony samochód, Peugeot 206 Filip Trusz

Mandaty za (nie)odśnieżanie

Niedokładne odśnieżenie samochodu może skończyć się dla kierowcy mandatem w wysokości od 50 do 500 zł, choć górna granica dotyczy raczej samochodów ciężarowych i dostawczych. Precyzuje to art. 66 kodeksu drogowego - pojazd musi być utrzymany tak, aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Warto też pamiętać o usunięciu śniegu i lodu z tablic rejestracyjnych. Jazda z zasłoniętymi tablicami może nas kosztować 100 zł i 3 punkty karne.

Przed odśnieżeniem samochodu wielu kierowców uruchamia silnik, żeby wnętrze auta zdążyło się nagrzać. W ten sposób będziemy podróżować w cieple, ale z portfelem chudszym nawet o 300 zł. W terenie zabudowanym funkcjonuje zakaz pozostawiania samochodu z włączonym silnikiem - jeśli to zrobimy narażamy się na mandat 100 zł. Dostaniemy kolejne 50 zł, jeśli oddalimy się od pojazdu. Dodatkowe 300 zł grozi nam w terenie zabudowanym za powodowanie uciążliwości związanych z nadmierną emisją spalin do środowiska lub hałasem. Wobec tego, lepiej nie odpalać auta dopóki nie zakończymy odśnieżania.

Carlos Mendez odśnieża swój samochód w południowym Bronxie w Nowym Jorku Fot. MIKE SEGAR REUTERS

Zadbaj o wycieraczki

Poza zgarnięciem z szyb śniegu i lodu, należy też zatroszczyć się o wycieraczki. Przede wszystkim oczyścić je tak, by gumowe elementy bezpośrednio przylegały do szyby. Drobiny lodu nie tylko rozmażą wszystko na przedniej szybie, ale na dodatek mogą uszkodzić wycieraczki, a nawet porysować szybę. Nie zapominajmy o pozbyciu się śniegu znad piór. Duża ilość śniegu swoje waży, a taki nacisk może wywołać awarię silnika wycieraczek. Naprawa to nawet kilkaset złotych.

A co na postoju? Wielu kierowców zostawiając samochód na noc na zewnątrz podnosi wycieraczki, by nie przymarzły do szyby. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Po podniesieniu ramienia wycieraczki sprężyna dociskająca ją do szyby się rozciąga. Po jednorazowej akcji nic się nie stanie, ale jeśli będziemy to praktykować regularnie, z czasem wycieraczki przestaną efektywnie działać.

(Nie do końca) odśnieżony samochód fot. Filip Trusz

Odśnież reflektory

Śnieg zalega nie tylko na karoserii, ale też na reflektorach. Nieusunięty zwęża snop światła, a czasem nawet całkowicie zasłania na przykład diody do jazdy dziennej.

Jeżeli planujecie dłuższą podróż, sugerujemy robić postoje co 2-3 godziny. Jazda w śnieżycy oznacza zbieranie przez front pojazdu błota pośniegowego i samego śniegu. Taka mieszanka zalegająca na samochodzie będzie dobrym pretekstem do kontroli i konieczności składania wyjaśnień. Na pouczenie nie ma co liczyć. Poza tym, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Czym odśnieżać?

Przede wszystkim - nie domową miotłą na długim kiju. Lepiej kupić raz a porządnie sensowną szczotkę (niższym osobom sprawdzi się taka z teleskopową rączką). Przy zakupie skrobaczki też lepiej wybrać nieco porządniejszą - najtańszy plastik może porysować szyby. Jeśli chodzi o preparaty chemiczne służące do odmrażania szyby - to kwestia gustu. Jedni wolą spryskać, chwilę zaczekać i szybko usunąć rozmarznięty lód, inni wolą skrobać.

Skoro jesteśmy przy chemii, zimą warto zaopatrzyć się w odmrażacz do zamków. Ale nie wozić go w aucie (jak 90 proc. kierowców), tylko jednak mieć przy sobie. Jeśli zamarznie wam zamek, to w aucie możecie mieć nawet dziesięć opakowań odmrażaczy, ale trudno będzie z nich zrobić użytek.

Bestia ze wschodu, która może być jedną z ostatnich okazji, by najmłodsze pokolenie zobaczyło śnieg na ojczystej ziemi, pewnie niedługo zmieni się w kałuże i błoto. Jednak póki na zewnątrz mamy ujemne temperatury i biały puch, warto przygotować się do odśnieżania auta.

Odśnieżanie samochodów w Albany w stanie Nowy Jork Fot. Mike Groll AP

