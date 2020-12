Czeka cię odśnieżanie? Lepiej zrób to dokładnie i uważaj na mandat. Nawet 500 zł kary

Mandaty związane z odśnieżaniem samochodu często nazywa się zimowymi. Te są naprawdę dotkliwe, bo w skrajnej sytuacji możemy dostać nawet 500-złotowy mandat. Z prostego powodu - nieodśnieżony samochód to poważne zagrożenie na drodze. I dla jego kierowcy, i innych uczestników ruchu. Jakie pułapki czekają nas po lekkiej śnieżycy, która właśnie przeszła przez Polskę?

Czy trzeba odśnieżać samochód? Obowiązek odśnieżania

Kwestię zaśnieżonego auta precyzuje art. 66 kodeksu drogowego - pojazd musi być utrzymany tak, aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Do obowiązków kierowcy należy więc usunięcie śniegu nie tylko z szyb, ale przede wszystkim reflektorów i dachu. Resztki śniegu, zwiewane podczas jazdy z dużą prędkością, mogą być zagrożeniem dla aut poruszających się za nami.

Mandat za nieodśnieżony samochód może sięgnąć nawet 500 zł

Właśnie dlatego niedokładne odśnieżanie może skutkować mandatem w wysokości od 50 do 500 zł, choć górna granica dotyczy raczej samochodów ciężarowych i dostawczych. Warto pamiętać o oczyszczeniu ze śniegu i lodu z tablic rejestracyjnych. Jazda z zasłoniętymi tablicami kosztuje 100 zł i 3 punkty karne.

Poświęć chwilę dla bezpieczeństwa swojego i innych

Na porządnie odśnieżonym samochodzie nie powinno być dużych kawałków śniegu. Nie ograniczajcie się tylko do stworzenia sobie wizjera na szybie i oczyszczeniu tablic. Pęd powietrza i temperatura (samochód się rozgrzewa podczas jazdy) rzeczywiście poradzą sobie ze śniegiem, ale będziecie zagrożeniem na drodze. Także dla siebie - zasłonięte reflektory sprawią, że ktoś może was nie zauważyć, a kawałki śniegu z maski i zderzaka będą wpadać na waszą szybę. Jeszcze groźniejsza będzie sytuacja, kiedy sypiący się z auta śnieg uderzy w kierowcę, który jedzie za wami. Możecie doprowadzić do tragedii na drodze.

Samochodowi na poniższym zdjęciu przydałoby się jeszcze kilka pociągnięć szczotką. Niestety, wielu kierowców nawet by się nie zastanowiło i ruszyło w nim w podróż. Na dachu, lusterkach i reflektorach wciąż zostało sporo śniegu.

(Nie do końca) odśnieżony samochód fot. Filip Trusz

Nieprawidłowe odśnieżanie także może cię kosztować. Lepiej nie rób tego z włączonym silnikiem

Przed odśnieżeniem samochodu wielu kierowców zostawia odpalony silnik, żeby ogrzać wnętrze. W tym przypadku łamiemy dwa przepisy. Pierwszy to zakaz pozostawiania samochodu z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym - w tym przypadku kara wynosi 100 zł. Drugi przepis mówi o zakazie używania samochodu, gdy praca silnika wiąże się z nadmierną emisją spalin i hałasu. To wystarczy, żeby policjant mógł wystawić mandat w wysokości 300 zł.

Żeby dostać te mandaty, to trzeba mieć trochę pecha (policjant musiałby zauważyć, jak odpalamy silnik, a potem bierzemy się za czasochłonne odśnieżanie), ale pamiętajcie, że możecie akurat wpaść na patrol.

Kierowco, uważaj. Nawet taki śnieg może być bardzo zdradliwy

Pamiętajcie też, że zima to wyjątkowo nieprzyjazna kierowcom pora roku. Na drogach robi się ślisko, a samochód nie jest tak przyczepny jak powinien - dlatego zawsze jedźcie ostrożniej, nie dodawajcie ostro gazu i nie wykonujcie niepotrzebnych, gwałtownych ruchów kierownicą. Warto też jechać trochę wolniej i zostawić sobie większy odstęp od samochodu przed nami. To nic nie kosztuje, a możecie oszczędzić sobie nerwów, jeśli na drodze dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji. W takich warunkach droga hamowania jest znacznie dłuższa, a auto może wpaść w poślizg. Dajcie sobie czas i miejsce na reakcję.

Śnieg może przykryć też dziury i inne pułapki. Na tym zdjęciu znajduje się "śpiący policjant" i to jeden z tych wyjątkowo nieprzyjemnych, które powinniśmy pokonywać z niską prędkością. Nie znając danej ulicy, możecie go nie zauważyć albo stwierdzić, że jest bardzo niepozorny (tak tu wygląda). Zawieszenie waszego samochodu podziękuje za ostrożność.

Zaśnieżona droga fot. Filip Trusz