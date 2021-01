Nissan to kolejna firma motoryzacyjna z nowym logo. Ma lepiej pasować do planów marki

Nissan zmienił swoje logo, aby lepiej dopasować je do kierunku, w którym podąża marka. Nowy logotyp docelowo pojawi się na samochodach i we wszystkich salonach sporzedaży japońskiej firmy. Nissan to już kolejny producent samochodów, który zdecydował się na podobny krok w ostatnim czasie.

fot. materiały prasowe Nissan