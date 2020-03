BMW zmieniło logo. Nowe ma bardziej pasować do nowego, cyfrowego świata

Gość: Aspa 4 godziny temu Oceniono 5 razy 3

"nowy projekt jest wyrazem zrewidowanej tożsamości marki, która stawia klienta w centrum wszystkich działań"

Tak, oczywiście. A gdyby dodali jeszcze kreseczkę w kolorze miedzianym, to nie tylko zrewidowaliby tożsamość marki znacznie bardziej, ale nawet wycentrowanie klienta by było chyba bardziej centralne...

'Co ciekawe, nowe logo będzie stosowane "we wszystkich kanałach komunikacji online i offline"'

A to rzeczywiście bardzo ciekawe, bo jak powszechnie wiadomo wszystkie inne firmy, mające swoje loga, stosują całkiem inne przy każdej okazji - taka CocaCola to ma osobne logo na każdej butelce zapewne...