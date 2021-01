GDDKiA chwali się stanem budowy autostrad. Niemal 140 km dróg w realizacji i 114 km w przetargu

Zobacz wideo Kombajnem jechał po autostradzie A1 . Policja publikuje nagranie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad co jakiś czas opisuje stan prac na różnych odcinkach krajówek, ekspresówek i autostrad w kraju. To świetna okazja, aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest budowa poszczególnych fragmentów. Jakiś czas temu GDDKiA podsumowała 2020 rok i pochwaliła się, że odda do użytku kierowców w 2021 roku łącznie prawie 400 km nowych dróg.

GDDKiA: niemal 140 km autostrad obecnie w realizacji

Teraz GDDKiA ogłosiła, że trwają prace nad niemal 140 km nowych autostrad w Polsce, które mają zostać oddane do użytku kierowców w najbliższym czasie. Dokładnie nowych dróg tej klasy budowanych jest 139 km.

Jak podaje urząd, prace prowadzone są w tej chwili na odcinkach trzech autostrad - A1, A2 i A18. Poza tym powstają plany rozbudowy A4, a na autostradzie A6 i A8 przygotowywana jest nowa infrastruktura. Kolejne 114 km autostrad znajduje się jeszcze na etapie przetargu i będzie budowane w najbliższych latach.

GDDKiA przypomina też, że zdecydowana większość zarówno istniejących, jak i budowanych autostrad w kraju ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Odcinki trzypasmowe są budowane jedynie w aglomeracjach miejskich lub w ich pobliżu. Dodaje, że "praktycznie wszystkie oddane w ostatnich latach dwupasowe odcinki, dla których prognozy ruchu wskazywały jego znaczący wzrost" można jednak rozbudować, wykorzystując pozostawiony wcześniej zapas terenu.

Gdzie trwają prace i na jakim są etapie?

W komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znalazł się też dokładniejszy opis etapów prac na poszczególnych odcinkach. W przypadku autostrady A1 w budowie (na mapie drogi te zaznaczone są na czerwono) znajduje się obecnie odcinek o długości 81 km. Podzielono go na pięć kontraktów, z czego cztery są realizowane w woj. łódzkim i jeden w woj. śląskim.

Zaawansowanie prac na A1 różni się w zależności od daty podpisania umowy i waha między 38 a 72 proc. W 2021 roku do użytku oddanych zostanie 39,6 km autostrady A1, a całość będzie gotowa w 2022 roku.

Sieć autostrad w Polsce - aktualna mapa fot. GDDKiA

Obecnie autostrada A2 ciągnie się niemal od granicy z Niemcami do Warszawy oraz jeszcze przez ok. 36 km na wschód od stolicy. Dalszy fragment A2 jest obecnie przygotowywany (tylko część odcinków jest już w realizacji). Urząd szuka projektanta ostatniego odcinka - ciągnącego się od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią.

GDDKiA planuje też rozbudowę istniejącego fragmentu A2 o długości 89 km (między Łodzią a Warszawą) o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę (bez wyłączenia drogi z ruchu). Planowane zakończenie prac ustalone zostało na drugą połowę 2025 roku. Wtedy ten odcinek A2 będzie najdłuższym trzypasmowym fragmentem autostrady w Polsce.

Prace trwają również na pozostałych autostradach. W przypadku A18 fragment od granicy państwa do okolic węzła Iłowa jest w realizacji, a dla dwóch odcinków do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego kończy się właśnie realizacja procedury przetargowej.

Na odcinku dolnośląskim autostradzie A4 trwają z kolei przygotowania do poprawy warunków jazdy. Udoskonalane są również dwie krótkie autostrady - A6 w woj. zachodniopomorskim oraz A8 w dolnośląskim.

Łącznie ponad 1700 km autostrad. Kolejne 400 km w przyszłości

Kierowcy mają na razie do dyspozycji łącznie 4269 km dróg szybkiego ruchu i autostrad, z czego tych drugich jest dokładnie 1712 km. GDDKiA zarządza 1244 km dróg tej klasy, z czego 261,4 km stanowią trasy płatne. W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się z kolei 468 km autostrad (451 km płatnych).

Mamy w Polsce sześć autostrad, z czego na trzech z nich (A1, A2, A4) pobierane są opłaty. Docelowa długość sieci autostrad w Polsce - łącznie z planowaną dopiero A50 między Centralnym Portem Komunikacyjnym i Mińskiem Mazowieckim - ma wynosić 2100 km. Autostrada A50 ma mieć długość 100 km i planowo ma zostać ukończona w 2027 roku.