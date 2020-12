Prawie 400 km nowych dróg i przetargi obejmujące 680 km krajówek. GDDKiA zdradziła plany na 2021 rok

Zobacz wideo Cupra - recenzujemy debiut pierwszego modelu marki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad co jakiś czas chwali się nowymi odcinkami dróg w Polsce, które zostają (lub mają zostać w przyszłości) oddane w ręce kierowców. Teraz GDDKiA postanowiła podsumować swoje plany na nadchodzący 2021 rok. Wydają się nieco bardziej ambitne niż tegoroczne.

Prawie 400 km nowych dróg w 2021 roku

Jak tłumaczy GDDKiA, duże inwestycje drogowe ciągnął się nieraz latami, ale kluczowe znaczenie ma oddanie do użytku konkretnych odcinków dróg. Dyrekcja planuje oddanie w 2021 roku dróg w całej Polsce o łącznej długości 385 km. To znacznie więcej niż w mijającym właśnie roku. "W 2020 roku oddamy do ruchu w sumie 137,8 km dróg. Pod tym względem kolejny rok rysuje się jeszcze bardziej ambitnie" - chwali się urząd.

Spośród tych 385 km dróg, zdecydowaną większość będą stanowić ekspresówki. W 2021 roku ma przybyć 308,2 km dróg tej klasy. Łącznie będzie to 25 odcinków na trasach S1, S2, S3, S5, S7, S11, S17, S19 i S61. Jednym z kluczowych będzie oddanie tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, który połączy obie części S2 POW. Bardzo istotny będzie również niespełna 10-kilometrowy fragment S1 Pyrzowice - Podwarpie.

Zdecydowanie mniej w przyszłym roku przybędzie autostrad. GDDKiA planuje oddanie tylko 39,6 km dróg tej klasy. Łącznie oddane mają zostać trzy odcinki na A1: Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe, Kamieńsk - Radomsko oraz Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego. W 2021 roku kierowcy skorzystać mają też z 37,7 km pozostałych dróg krajowych. Ze szczegółową listą planowanych odcinków można zapoznać się na stronie GDDKiA.

Przetargi na prawie 700 km w 2021 roku

GDDKiA w osobnym komunikacie podsumowała też pozostałe plany dotyczące budowy dróg w nadchodzącym roku. W 2021 roku ogłoszone mają zostać przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych.

Obejmują one 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które mają w przyszłości wydłużyć obecną sieć tras łącznie o ok. 350 km. Wartość tych inwestycji GDDKiA szacuje na ok. 17 mld zł. Mowa tu o 23 odcinkach tras ekspresowych i dróg krajowych budowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz pięciu odcinkach krajówek w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Dodatkowo przetargi obejmą działania na 37 odcinkach istniejących już dróg o długości ok. 330 km. Wartość tych inwestycji ma wynieść ok. 2,5 mld zł. Pełne zestawienie odcinków można znaleźć na stronie GDDKiA.