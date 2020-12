5 powodów, dla których warto postawić na francuski elektryk. Renault ZOE sprzedaje się świetnie!

Renault ZOE. Jaki ma zasięg?

Renault ZOE to model auta, którego zasięg jest jedną z największych zalet. W porównaniu do swoich poprzednich wersji gdzie zasięg wynosił 210, bądź 240 km w zależności od akumulatora, francuscy producenci dokonali przeskoku. Obecnie Renault ZOE jest w stanie zaproponować nam nawet do około 400 km zasięgu na jednym naładowaniu baterii, co jest jednym z najlepszych dostępnych wyników na rynku. Należy jednak pamiętać, że zasięg naszego elektryka jest w dużej mierze zależny od różnych czynników takich jak naszych styl jazdy czy na przykład warunków pogodowych.

Nowe Renault ZOE. Producent obiecuje prawie 400 km na jednym ładowaniu

Renault ZOE. Co warto o nim wiedzieć?

Co się ukrywa pod maską nowego Renault ZOE? Znajdziemy tam między innymi silnik elektryczny o mocy 135 KM, który pozwala na osiągnięcie „setki” w około 10 sekund. Ale przecież w przypadku elektryków przyśpieszenie nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest komfort i przyjazność środowisku, a co za tym idzie, także cicha praca silnika, co udało się osiągnąć. Jeżeli chodzi o ładowanie francuskiego produktu z publicznych terminali, w przypadku akumulatora o pojemności 52 kWh, zajmie to około 3 godzin. Warto dodać również, że w takim przypadku naładowanie baterii do poziomu pozwalającego przejechać 150 km, zajmuje około 30 minut. Gorzej wygląda sytuacja kiedy chcielibyśmy naładować ZOE przy pomocy domowej naściennej stacji ładowania, w tym przypadku czas oscyluje w granicach 9 godzin. Co istotne to fakt, ze Renault ZOE jest samochodem segmentu B i najlepiej radzi sobie w warunkach miejskich. Jeżeli chodzi o design, to Francuzi postawili na uniwersalność i taki właśnie jest Renault ZOE.

Renault ZOE: cena

Używane Renault ZOE można znaleźć już za 80 tys. złotych. A jak wygląda cennik nowych aut tego typu? Obecnie trwa promocja, która pozwala zaoszczędzić powyżej 25 tys. złotych. Cena Renault ZOE prosto z salonu w wersji ZEN z silnikiem mechanicznym o mocy 135 KM oraz akumulatorem o pojemności 50 kWh wynosi około 119 tys. złotych. W tym segmencie to dość wysoka cena, biorąc pod uwagę odświeżony wygląd i wnętrze oraz duży zasięg, to wart uwagi, wygodny samochód miejski.

