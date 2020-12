Te opony mają aż 7 lat gwarancji! Niemiecka marka Continental to wybór na lata

Opony Continental. Co warto o nich wiedzieć?

Firma Continental - niemiecki gigant - została założona w 1871 roku i od początku swojej historii była firmą renomowaną. Wpływ na to miały głównie wysokiej jakości produkty oraz nowatorskie rozwiązania, jak pierwsza opona z bieżnikiem z 1904 roku, czy zdejmowana felga, która pojawiła się cztery lata później. Opony Continental zyskały również dużo sławy po tym jak samochody wyścigowe używające tego ogumienia wygrywały liczne wyścigi. Obecnie firma Continental jest jednym z głównym producentów na rynku wysokojakościowych opon letnich i zimowych dla samochodów osobowych i dostawczych w Europie.

Opony Continental a bezpieczeństwo

Jak deklaruje Continental, bezpieczeństwo ich klienta jest dla nich priorytetem, dlatego każda opona zanim jest dopuszczana do produkcja, podlega wielu testom. W zeszłym roku firma Continental przetestowała niemal 143 000 opon w różnych warunkach, a kierowcy testowi przejechali łącznie odległość równą okrążenia kuli ziemskiej 5000 razy. W przypadku opon, mówimy o bezpieczeństwie nie tylko naszym, ale też wszystkich uczestników ruchu, stąd konieczność uwzględnienia trwałości produktu przy jego wyborze. Oprócz parametrów technicznych, warto także zwrócić uwagę na opinie innych użytkowników.

Opony zimowe Continental

Przeglądając ofertę opon Continental w kierunku wyboru opon na zimę mamy do wyboru:

WinterContact TS 860 S - zimowa opona UHP do samochodów sportowych z segmentu premium. Jak podkreśla producent, świetnie sprawdza się na śniegu i na suchej nawierzchni;

WinterContact TS 860 - skoncentrowana na krótkiej drodze hamowania na oblodzonej nawierzchni;

ContiWinterContact TS 850 - optymalna jazda zimą;

ContiWinterContact TS 830 P - dla aut klasy premium;

ContiWinterContact TS 830 - sprawdzi się przy ekstremalnych manewrach w trakcie hamowania;

ContiWinterContact TS 810 Sport - do samochodów z silnikami o wysokiej mocy;

ContiWinterContact TS 810 - dla samochodów klasy średniej i wyższej;

ContiWinterContact TS 800 - dla samochodów kompaktowych i klasy średniej.

Ile kosztują opony Continental?

Opony Continental to jedne z droższych opon na rynku, ale jak podkreślają kierowcy, to zakup wart swojej ceny. w zależności od typu opony i rozmiaru, cena za jedną sztukę może wynosić od 200 do nawet 2000 zł za sztukę. Przykładowe przedziały cenowe dla opon Continental to:

WinterContact TS 860 S - od 400 do 2100 zł za sztukę;

ContiWinterContact TS 830 - od 269 do 1600 zł za sztukę;

ContiWinterContact TS 800 - od 180 do 440 zł za sztukę.

Opony Continental - opinie klientów

Kierowcy, którzy wybrali opony Continental podkreślają ich zalety takie jak: bardzo dobra przyczepność, niskie zużycie i wysoką trwałość. Jak deklarują, świetnie sprawdzają się szczególnie na błocie pośniegowym. Jako minusy przy jeździe na tych oponach wskazywany jest z kolei hałas. Do zakupu może także zniechęcać wysoka cena. Na podobnym poziomie cenowym zakupimy opony marki Continental, Goodyear czy Dunlop. Jeśli szukamy produktów z niższej półki cenowej, powinniśmy rozejrzeć się za oponami marki Kormoran, Dębica czy Imperial.