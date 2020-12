Najlepsze SUV-y w leasing 2020. Te oferty są najbardziej atrakcyjne!

Leasing samochodu, czym jest i kto może z niego skorzystać?

Leasing samochodu to forma połączenia dzierżawy z kredytem, na co wskazuje samo znaczenie słowa "lease" czyli "dzierżawić", "wynająć". Tego rodzaju forma związana z nabyciem auta przez długie lata, przeznaczona była wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak firmy leasingowe wychodzą naprzeciw potrzebom klientów prywatnych, oferując także i im możliwość nabycia auta w taki właśnie sposób - tego rodzaju leasing nosi miano konsumenckiego. W dużym uproszczeniu zatem, na mocy umowy leasingowej:

REKLAMA

NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

leasingodawca udostępnia dany środek trwały - w tym przypadku samochód - klientowi na określony czas

leasingobiorca korzysta z udostępnionego pojazdu, dokonując comiesięcznej ratalnej opłaty za możliwość użytkowania samochodu, z możliwością wykupienia auta po zakończeniu umowy

Zastanawiasz się jakie korzyści daje leasing? Oto kilka z nich:

Uproszczenie procedur do minimum, zatem bardzo szybko jesteś w stanie załatwić wszelkie formalności, a właściwie leży to w dużej mierze po stronie leasingodawcy. Elastyczność w wyborze auta, więc z powodzeniem wybierzesz wymarzony model auta, co więcej po zakończonej umowie możesz samochód nabyć na własność lub po prostu zmienić na nowszy. Zobowiązanie z tytułu leasingu nie jest zgłoszone w historii kredytowej, w przypadku przedsiębiorstwa nie wpływa ono zatem na sytuację finansową firmy.



NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

Warto jednak znać również kilka drobnych wad tego rodzaju "wynajęcia" pojazdu:

W okresie trwania umowy leasingowej, pojazd nie jest Twoją własnością, dlatego musisz się liczyć z każdorazową koniecznością uzyskania zgody, np. na wyjazd autem za granicę, założenie instalacji gazowej, czy pożyczenie samochodu innej osobie niż członek najbliższej rodziny. Często pojawia się konieczność wykupienia konkretnego ubezpieczenia, wskazanego przez leasingodawcę. Kradzież auta lub wypadek skutkujący szkodą całkowitą nie zwalnia z płacenia rat, chyba że ubezpieczyciel pokrywa tego rodzaju koszty.

NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

Leasing samochodu - wszystko, co musisz wiedzieć!

Volkswagen: leasing. Aktualna oferta

Rzeczywistość kończącego się roku nie należała do najłatwiejszych, co przełożyło się na niemal wszystkie sfery ludzkiego życia. W takich okolicznościach zdaje się, że na zakup nowego samochodu trzeba dysponować wysokim budżetem, lecz z drugiej strony kusi perspektywa braku usterek i tworzenia historii naszego pojazdu od samego początku. Nic zatem dziwnego, że nabycie auta dla wielu osób to bardzo trudna decyzja. Nie każdy jednak wie, że z pomocą przychodzi leasing, jaki proponuje klientom prywatnym Volkswagen. Mowa o dwóch leasingu EasyDrive. Zastanawiacie się, w jaki sposób on działa?

wybieramy model samochodu i ustalamy wysokość wkładu własnego - od 0 do 30 proc. wartości samochodu

określamy czas trwania umowy - do wyboru mamy: 2, 3 lub 4 lata

ustalamy roczny limit kilometrów, jakie przejedziemy naszym nowym samochodem

NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

To właśnie powyższe czynniki wpływają na ustalenie miesięcznej raty, jaką będziemy płacili za wymarzone auto. Warto przy tej okazji pamiętać także o tym, że po zakończeniu umowy możemy pojazd nabyć, płacąc jednorazową kwotę, oddać model lub nadal spłacać go w ratach, chcąc go posiąść na własność.

Można by zapytać: gdzie wobec tego ta wyjątkowa pomoc Volkswagena na trudne czas? Oto ona:

Trzy pierwsze raty spłacane przez Volkswagena dla korzystających z leasingu EasyDrive. Ubezpieczenie komunikacyjne na 12 m-cy za 1 zł dla osób korzystających z form finansowania w Volkswagenie. Dla osób korzystających z EasyDrive i EasyBuy Volkswagen przygotował specjalne ubezpieczenie od utraty pracy.

NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

Finansowanie samochodu - raty, leasing, kredyt. Co wybrać?

Tanie SUV-y w leasing, czyli na jakie modele warto zwrócić uwagę

Rynek SUV-ów przeżywa w ostatnim czasie bardzo duże oblężenie. Okazuje się, że zakup aut z takiego rodzaju nadwoziem przez pierwsze dwa miesiące 2020 roku przekroczył 40 proc. całego rynku nowych samochodów. Nic dziwnego, bo tego rodzaju pojazdy mają kilka podstawowych zalet: są wygodne, wszechstronne, dzięki możliwości wyboru modelu z napędem 4x4 - odpowiednie nawet do jazdy po trudnym terenie, rodzinne i bezpieczne, a dzięki wielorakiej gamie wyposażenia dodatkowego również idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zastanawiasz się nad zakupem nowego, taniego SUV-a? Zwróć uwagę na te niezwykle atrakcyjne oferty leasingowe:

NOWY VOLKSWAGEN - JAKI MODEL WYBRAĆ? SPRAWDZILIŚMY!

Nowy Volkswagen T-Cross w leasingu EasyDrive z ratą 453 zł/m-c

Volkswagen Tiguan Allspace w leasingu EasyDrive z ratą 681 zł /m-c

Volkswagen T-Rock w leasingu EasyDrive z ratą 525 zł /m-c