Kompaktowy SUV idealny do miasta i w długie trasy! Sprawdź czemu Mazda CX-30 jest taka popularna!

Mazda CX-30: specyfikacja techniczna

Mazda CX-30 to jeden z najnowszych produktów japońskiego koncernu. Kompaktowy crossover trafił na rynek zaledwie w 2019 roku i już chwycił za serca wielu kierowców. Po raz pierwszy został zaprezentowany na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Genewie. Czym wyróżnia się model CX-30? Da się zauważyć, że samochód bazuje na rozwiązaniach Mazdy 3, jednak jego stylistyka jest nieco odmienna - zawdzięcza ją europejskiemu studiu projektowemu, które postawiło na takie elementy, które zbliżają CX-30 do klasy premium.

MAZDA CX-30 ZASKAKUJE DESIGNEM, ALE TEŻ CENĄ. TAKIEJ OFERTY NIE BYŁO

Czego możemy się spodziewać po CX-30? Oto w jakich wersjach silnikowych samochód jest dostępny do kupienia:

2.0 Skyactiv-G (122 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 186 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (122 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 186 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 198 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 194 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 195 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,8 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 193 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,3 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,5 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,5 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,0 l/100 km

Mazda CX-30 ma kilka wersji wyposażenia. Jedna z podstawowych - Kai - oferuje swoim nabywcom m.in.: 16-calowe felgi aluminiowe, klimatyzację manualną, system wspomagania nagłego hamowania awaryjnego hamowania (EBA), zaawansowany system zwiększania przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+), elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold, układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu, przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne, system monitorowania ciśnienia w ogumieniu, system monitorowania martwego pola, system wykrywający znużenie kierowcy, system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, czujnik deszczu i zmierzchu, czujniki parkowania tylne, przycisk do uruchamiania silnika, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie, multimedialny system rozrywki i łączności Mazda Connect z 8,8-calowym ekranem, zestaw głośnomówiący Bluetooth, 2x USB, światła do jazdy dziennej (halogenowe).

Zobacz wideo Mazda CX30 - sprawdzamy jak wypada nowy japoński crossover

Mazda CX-30: wady i zalety

Choć Mazda CX-30 na rynku znajduje się stosunkowo krótko, to można już co nieco wspomnieć o jej wadach i zaletach. Choć pretenduje do miana crossovera, to tak naprawdę niewiele różni się od Mazdy 3 będącej typowym hatchbackiem. Widać to zaraz po tym, gdy zasiądziemy za kierownicą - fotel umieszczono zdecydowanie niżej niż w typowych SUV-ach. Pozytywnym zaskoczeniem jest stylistyka wnętrza, które jest przestronne, minimalistyczne i dopracowane w szczegółach. Największą wadą CX-30 jest natomiast dość wysokie spalanie rzędu 8,5-9 l na trasie i to przy oszczędnym obchodzeniu się z pedałem gazu.

Mazda CX-30: cena modelu z rocznika 2020

Mazda CX-30 to samochód zdecydowanie z wyższej półki cenowej. Minimalny budżet konieczny na jego zakup to 102 tysiące złotych. Nie zniechęca to jednak nabywców - w ciągu ostatniego roku sprzedano ponad 2 tysiące sztuk tego modelu w Polsce, dzięki czemu stał się drugim po Maździe CX-3 najchętniej kupowanych autem tej marki w naszym kraju.

