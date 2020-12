Zalety SUV-a i klasycznego kompaktu w nowoczesnej stylistyce! Nissan Qashqai to prawdziwy bestseller!

Nissan Qashqai: specyfikacja techniczna

Nissan Qashqai jest kolejną produkcją japońskiego koncernu. Po raz pierwszy pojawił się na rynku w 2006 roku jako jeden z pionierów segmentu kompaktowych crossoverów. Z powodzeniem radzi sobie na rynku mimo upływu 14 lat. Obecnie dostępna jest II generacja tego modelu, która pierwszy raz w sprzedaży pojawiła się w 2013 roku. Na debiut nowej wersji przyjdzie nam poczekać do 2021 roku.

Obecnie kierowcy mogą wybierać spośród kilku wersji silnikowych Qashqaia:

1.3 DIG-T (140 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 193 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,0-7,3 l/100 km

1.3 DIG-T (160 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 200 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,0-7,3 l/100 km

1.3 DIG-T (160 KM) z 7-biegową przekładnią DCT, prędkość maksymalna: 198 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,0-7,2 l/100 km

1.5 dCi (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 181 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,4-5,6 l/100 km

1.5 dCi (115 KM) z 7-biegową przekładnią DCT, prędkość maksymalna: 183 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,3-5,4 l/100 km

1.7 dCi (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 192 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,5-5,7 l/100 km

1.7 dCi 4×4 (150 KM) z 7-biegową przekładnią DCT, prędkość maksymalna: 192 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9-6,1 l/100 km

1.7 dCi 4×4 (150 KM) z bezstopniową przekładnią CVT Xtronic, prędkość maksymalna: 193 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6-7,0 l/100 km

Podstawowa wersja wyposażenia Qashqaia (Visia) posiada między innymi: 16-calowe koła stalowe, manualną klimatyzację z filtrem przeciwpyłkowym, system aktywnej kontroli zawieszenia, system wspomagania ruszania pod górę, system audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod 5-calowy wyświetlacz TFT zintegrowany z zestawem wskaźników, światła do jazdy dziennej LED, tempomat z ogranicznikiem prędkości, system Start/Stop, lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie.

Nissan Qashqai: wymiary pojazdu

Jak przystało na samochód typu crossover Qashqai ma dość kompaktowe wymiary, które pozwalają mu łatwo poruszać się po miejskich parkingach, a jednocześnie zapewnić zadowalającą ilość miejsca pasażerom oraz przestrzeń bagażową. Jego długość wynosi 440 cm, a szerokość 207 cm. Wysokość to niespełna 160 cm. Pojemność bagażnika w podstawowym układzie to 410 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do 1598 l.

Nissan Qashqai: opinie użytkowników. Wady i zalety

Nissan Qashqai na rynku jest już dość długo by dorobić się zarówno grona swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jak każdy samochód posiada on unikalne rozwiązania, które sprawiają, że jazda nim jest przyjemna. Ma również mankamenty, które dla niektórych kierowców dyskwalifikują go jako wymarzony pojazd. Zacznijmy od pozytywnych opinii. Nissan Qashqai to przede wszystkim dobrej klasy, niezawodny silnik. W razie awarii nie ma większych kłopotów z dostępnością części do tego modelu. Kabina jest dość komfortowa i z łatwością pomieści czworo pasażerów i sporą ilość bagażu. Jako główne wady użytkownicy tego modelu wskazują problemy z zawieszeniem, które jednak da się łatwo opanować dokonując stosownej wymiany tylnych amortyzatorów lub nieprzyjemne stuki w przedniej części auta. Zazwyczaj są one efektem zużycia łączników stabilizatora, które da się łatwo wymienić.

Nissan Qashqai: cena poszczególnych wersji

Nissan Qashqai jest najchętniej kupowanym modelem tej marki w Polsce. W ubiegłym roku zajął 15 miejsce w rankingu najchętniej kupowanych samochodów. Jego cena zaczyna się od 81,5 tys. złotych. Jeśli celujemy w lepiej wyposażony model, w którym znajdziemy np. klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, czujniki deszczu trzeba się liczyć ze wzrostem kosztu auta do około 98 tysięcy złotych. Z kolei fani silników diesla z turbodoładowaniem muszą liczyć się z tym, że cena Qashqaia z takim motorem rozpoczyna się od 105 tysięcy.

