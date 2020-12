Ta Skoda to najlepiej sprzedający się model w Polsce! Teraz w nowej hybrydowej wersji!

Nowa Skoda Octavia iV - kolejna wersja auta produkowanego od 25 lat

Za wyborem nowej Skody Octavii iV przemawia historia tego modelu, która sięga 1996 r. To już niemal ćwierć wieku od chwili, gdy z fabryki w Mladá Boleslav wyjechał pierwszy model tego popularnego auta. Co było później? Liczby mówią same za siebie: 6,5 miliona Octavii dostarczonych klientom, miano najlepiej sprzedającego się samochodu w kilku krajach i ponad 50 cennych branżowych nagród. Takiego dorobku nie można lekceważyć pomimo tego, że Skoda Octavia iV w wersji hybrydowej to zupełna nowość.

Sama czwarta generacja Skody Octavii zaprezentowana została w listopadzie 2019 r. Bryła samochodu bardzo się odmieniła - jego wymiary zwiększyły się, linie sylwetki stały się wyraźniej zaznaczone i bardziej ostre. Zmiany objęły reflektory przednie i tylne, ale też kokpit i całą kabinę pasażerską. Obejmują np. wprowadzenie dotykowego wyświetlacza o przekątnej 10 cali. Dzięki niemu można sterować klimatyzacją, nawigacją i radiem. Dodano też nową kierownicę. Nowa Skoda Octavia iV zbudowana została na płycie MQB. Zadbano tak o powiększenie wymiarów zewnętrznych, jak też większą przestrzeń wewnątrz. Oprócz silników benzynowych i wysokoprężnych, po raz pierwszy postawiono na dwa modele hybrydowe typu plug-in.

Dwa oblicza hybrydy, czyli emocje z wtyczką

Nowa Skoda Octavia iV w wersji hybrydowej

Pierwszą Skodą w wersji hybrydowej został model Superb. Nowa Skoda Octavia iV to kolejny taki samochód w ofercie pochodzącej z Czech marki. Jest proponowana klientom w dwóch wariantach:

Skoda Octavia RS iV o silniku benzynowym 1.4 TSI 150 KM i elektrycznym 85 kW, co daje łącznie 245 KM

Skoda Octavia iV o mocy 204 KM

Nowa Skoda Octavia - możliwości

Prace nad hybrydową nową Skodą Octavią dotyczą przede wszystkim dopracowania dwóch parametrów. Z jednej strony chciano ograniczyć emisyjność silnika spalinowego, z drugiej zaś maksymalnie wydłużyć dystans możliwy do pokonania dzięki silnikowi elektrycznemu. W jakim stopniu się to udało? Możliwe stało się bezemisyjne pokonanie przez nową Skodę Octavię nawet 60 km. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 13 kWh. Dodatkowo marka pracuje nad swoimi silnikami ograniczając emisję spalin - nawet w przypadku silników Diesla emisje spalin zostały zmniejszone nawet o 80 proc. Zaletą hybryd typu plug-in jest bardzo łatwe ładowanie - można go dokonać poprzez podłączenie do gniazdka elektrycznego 230 V lub szybkiej ładowarki o mocy do 11 kW.

Wersja mild hybrid

Można również postawić na Skodę Octavię e-TEC w dwóch wersjach, które nazywa się ''miękkimi hybrydami'':

z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM

z silnikiem 1,5 TSI o mocy 150 KM

Co to jest ''miękka hybryda''? Mild hybrid to technologia pozwalająca na spełnianie norm dotyczących niskiej emisyjności, ale z relatywnie mniejszym udziałem pracy silnika elektrycznego. Zawsze ważniejszy jest w przypadku takiej technologii silnik spalinowy, który współpracuje z automatyczną lub manualną skrzynią biegów. Jednostka elektryczna zwykle ma udział w zasilaniu urządzeń pokładowych i wspieraniu silnika benzynowego w mało efektywnych etapach jego pracy. W tej wersji Skody Octavii spalanie ma się zmniejszać o 0,4 l/100 km. Właśnie ta wersja ma stanowić aż 21 proc. samochodów, które opuszczać będą salony czeskiej marki.

Skoda Octavia: cennik. Ile zapłacimy za samochody hybrydowe?

Cennik nowej Skody Octavii przedstawia się następująco:

Skoda Octavia e-TEC będzie kosztowała 96 700 zł jako liftback, 100 650 zł jako kombi.

Za Skodę Octavię RS zapłacimy odpowiednio 158 300 zł i 162 150 zł.

