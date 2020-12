TOP 3 samochodów do miasta! Te auta są niezawodne, bezpieczne i mieszczą się wszędzie!

Małe samochody miejskie: Skoda Fabia liderem segmentu

Małe samochody miejskie to pojazdy, które przede wszystkim muszą sprawdzić się w trudnych miejskich warunkach. Od lat jednym z najczęściej wybieranych modeli jest oferowana przez Skodę - Fabia. Ceny tego bestsellerowego auta zaczynają się od około 50 tysięcy. III generacja Fabii trafiła na rynek w 2014 roku, a dwa lata temu została poddana subtelnemu liftingowi. Następna wersja pojawi się na rynku najwcześniej w 2021 roku.

Nowa Fabia w wersji hatchback ma kompaktowe wymiary - jej długość nie przekracza 400 cm. Na tak niewielkim obszarze mieści się 330 litrowy bagażnik, który można poszerzyć do 1150 litrów, składając tylne fotele.

Jeśli chodzi o jednostki napędowe to najnowsza Fabia dysponuje jedynie trzycylindrowymi silnikami benzynowymi w połączeniu z manualnymi skrzyniami biegów. Dane techniczne dotyczące dostępnych wersji Fabii prezentują się następująco:

1.0 MPI (60 KM, 95 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie: 16,4 s, prędkość maksymalna: 158 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,3-6,0 l/100 km

1.0 TSI (95 KM, 160 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie: 10,7 s, prędkość maksymalna: 185 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,4-6,1 l/100 km

1.0 TSI (110 KM, 200 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie: 9,7 s, prędkość maksymalna: 196 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,5-6,2 l/100 km.

Dodatkowo w podstawowej wersji wyposażenia można liczyć na: 15-calowe stalowe obręcze kół, klimatyzacja manualna, ESP z ABS, czujnik zmierzchu, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne czołowe oraz boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, elektrycznie sterowane szyby przednie, bluetooth, komputer pokładowy.

Małe samochody - najlepsze oferty na rynku

Miejskie samochody: Toyota Yaris nowej generacji

Toyota jest jedną z tych marek, wobec której zaufanie klientów nie zmienia się od lat. W lipcu na rynek trafiła nowa wersja bardzo popularnego Yarisa, którego cena zaczyna się od 58 tysięcy (wersja hybrydowa od 75 tysięcy). Auto czwartej generacji dostępne jest wyłącznie w wersji hatchback, która ma bardzo kompaktowe wymiary (długość 394 cm, szerokość 174 cm) i niezbyt pojemny bagażnik (286 litrów).

Jeśli chodzi o parametry techniczne tych miejskich samochodów, klienci mogą wybierać między jednostkami benzynowymi a hybrydą.

1.0 VVT-i (72 KM, 93 Nm) z 5-biegową skrzynią manualną, przyspieszenie: 14,6 s, prędkość maksymalna: 160 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,3-5,6 l/100 km

1.5 Dynamic Force (125 KM, 153 Nm) z 6-biegową skrzynią manualną, przyspieszenie: 9,0 s, prędkość maksymalna: 180 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,9-5,4 l/100 km

1.5 Dynamic Force (125 KM, 153 Nm) z bezstopniową przekładnią Multidrive S, przyspieszenie: 10,2 s, prędkość maksymalna: 180 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,1-5,5 l/100 km

1.5 Hybrid (116 KM) z bezstopniową przekładnią e-CVT, przyspieszenie: 9,7 s, prędkość maksymalna: 175 km/h, średnie zużycie paliwa: 3,8-4,9 l/100 km

W podstawowych wersjach nowej Toyoty Yaris znajdziemy na wyposażeniu m.in.: 15-calowe felgi stalowe z kołpakami i oponami 185/65, klimatyzacja manualna, automatyczne światła drogowe, inteligentny tempomat, przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS), system wspomagający pokonywanie podjazdów, automatyczny ogranicznik prędkości, czujniki zmierzchu, elektrycznie regulowane szyby przednie, multifunkcyjna kierownica.

Najlepsze samochody miejskie: Renault Clio

Renault Clio to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów miejskich w Polsce i Europie. W 2019 na rynek weszła najnowsza, piąta wersja modelu. Obecnie w salonie podstawową wersję można nabyć w cenie około 49,5 tysiąca złotych. Nowe Clio jest nieco większe niż wyżej prezentowane modele, bo mierzy 405 cm długości, co wciąż pozwala mu być niezwykle zwrotnym i kompaktowym miejskim autem. Jeśli chodzi o przestrzeń bagażową to ma ona pojemność 391 litrów.

Klienci mogą wybierać między wersją benzynową, wysokoprężną i hybrydą.

1.0 SCe (65 KM, 95 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie 0-100 km/h: 17,1 s, prędkość maksymalna: 160 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,9 l/100 km

1.0 TCe (100 KM, 160 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie 0-100 km/h: 11,8 s, prędkość maksymalna: 187 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,1-5,3 l/100 km

1.0 TCe LPG (100 KM, 160 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie 0-100 km/h: 12,5 s, prędkość maksymalna: 188 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,4-6,0 l/100 km (LPG: 7,7 l/100 km)

1.0 TCe X-Tronic (100 KM, 142 Nm) z bezstopniową przekładnią X-Tronic, przyspieszenie 0-100 km/h: 11,5 s, prędkość maksymalna: 182 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,8-5,9 l/100 km

1.3 TCe EDC (130 KM, 240 Nm) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową EDC, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,0 s, prędkość maksymalna: 200 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,7-5,8 l/100 km

1.5 Blue dCi (115 KM, 260 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,9 s, prędkość maksymalna: 197 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,1-4,3 l/100 km

1.6 E-Tech Hybrid (140 KM) z automatyczną przekładnią Multi-Mode, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,9 s, prędkość maksymalna: 180 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,3-5,1 l/100 km

W zależności od wybranej opcji wyposażenia nowe Clio może zaoferować swoim nabywcom: 15-calowe stalowe obręcze kół, ogranicznik prędkości, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system kontroli bezpiecznej odległości (DW), system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), system kontroli pasa ruchu (LDW), system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC), przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, system mocowania fotelików dla dziecka ISOFIX, światła do jazdy dziennej LED, czujnik zmierzchu.