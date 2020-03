Samochód numer 1 w Europie? Każdy odpowie "Golf". I się pomyli, bo mamy nowego lidera

Europejski rynek hamuje

JATO Dynamics podaje, że w zeszłym miesiącu zarejestrowano w Europie 1 063 264 nowych samochodów. Liczba robi wrażenie, ale jeśli zestawimy ją z lutym 2019 r., to okaże się, że rynek wyhamował. Spadek rejestracji rok do roku to 7 proc. Większą sprzedaż odnotowano tylko w Estonii, Portugalii, Grecji, Finlandii, Chorwacji, Łotwie, oraz na Litwie.

Najważniejsze europejskie rynki tracą. Holandia jako jedyna utrzymała liczbę rejestracji na poziomie sprzed roku. Sprzedaż spadła za to we Francji (-2 proc.), Wielkiej Brytanii (-3 proc.), Hiszpanii (-5 proc.), Włoszech (-8 proc.) oraz w Niemczech (-11 proc.). Polska? Nad Wisłą branża motoryzacyjna odnotowała jeszcze gorsze wyniki - liczba rejestracji spadła o 12 proc. Większe spadki odnotowano tylko w Szwajcarii, Danii oraz Rumunii. W przypadku tego ostatniego rynku możemy już mówić o zapaści. Rumunia zakończyła luty na 27-procentowym minusie.

Luty przyniósł niespodziankę na samym szczycie

Przyzwyczailiśmy się, że zdecydowanym numerem 1 na europejskim rynku jest Volkswagen Golf, który zawsze w podobnych zestawieniach ma bardzo dużą przewagę nad konkurentami. Jednak trudny czas na europejskim rynku i koniec życia siódmej generacji (na drogach zaczyna się pojawiać Golf 8) wyraźnie odbiły się na sprzedaży kompaktu. Golf zanotował aż 21-procentowy spadek liczby rejestracji. To pozwoliło Renault Clio na zajęcie pierwszego miejsca. Francuskie miejskie auto również straciło klientów, ale znacznie mniej niż Volkswagen.

Renault Clio -24 914 szt. (-4 proc.) VW Golf - 24 735 szt. (-21 proc.) Peugeot 208 - 20 923 szt. (+7 proc.) Opel Corsa - 18 406 szt. (+7 proc.) Fiat Panda - 17 680 szt. (+10 proc.) Ford Focus - 16 730 szt. (-10 proc.) Citroen C3 - 16 253 szt. (-18 proc.) VW Polo - 16 181 szt. (-28 proc.) Skoda Octavia - 14 853 szt. (-11 proc.) Toyota Yaris - 14 488 szt. (-10 proc.)

Ulubione marki Europejczyków?

Jeżeli chodzi o marki, to, mimo spadków, pozycja Volkswagena wydaje się niezagrożona. Ma sporą przewagę na Peugeotem i Renault. Tak prezentuje się top 5 producentów w lutym 2020 r.