Czy da się kupić dobry samochód za 100 tysięcy? TOP 3 modeli 2020/2021

Samochody nowe do 100 tys.: najbardziej interesujące modele

Zakup samochodu to poważna sprawa. W końcu przez co najmniej kilka lat będziemy użytkować auto w różnych warunkach. W międzyczasie może ulec zmianie nasza sytuacja życiowa i potrzeby. Nim zdecydujemy się na zakup powinniśmy przede wszystkim określić maksymalny budżet, jaki możemy przeznaczyć na zakup oraz to, bez jakich funkcji nie będziemy w stanie się obejść. Czym kierować się podczas wyboru nowego pojazdu do 100 tysięcy złotych?

REKLAMA

TOYOTA COROLLA NA WYPRZEDAŻY. NOWA CENA ROBI WRAŻENIE

Najtańsze samochody elektryczne dostępne na polskim rynku. Wybór jest naprawdę spory

Segment nowych samochodów w kwocie do 100 tysięcy wcale nie jest tak mocno ograniczony, jakby mogło się wydawać. Znajdzie się w nim co najmniej kilka modeli wartych uwagi. Oto te, które w ostatnich miesiącach zbierają najlepsze oceny użytkowników.

Volkswagen T-Cross – od 70 000 zł

To propozycja dla osób gustujących w crossoverach. T-cross pięknie się prezentuje z zewnątrz. W środku jest natomiast bardzo przemyślany, a przestrzeń zorganizowana jest tak, że mamy poczucie przestronności. Jeśli chodzi o kwestie techniczne to model można zakupić w czterech wersjach silnikowych z turbodoładowaniem: trzycylindrowe jednostki TSI o mocy 95 KM lub 115 KM, czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM, czterocylindrowy diesel 1.6 TDI o mocy 95 KM. Wszystkie wymienione wersje spełniają normę emisji spalin Euro 6d-temp. W zależności od wersji na wyposażeniu znajdować może się pięcio- lub sześciobiegowa skrzynia mechaniczna lub 7-biegowy automat DSG.

TOYOTA COROLLA NA WYPRZEDAŻY. NOWA CENA ROBI WRAŻENIE

Toyota Corolla – od 76 000 zł

Nowa wersja Corolli potwierdza jej niepodzielne panowanie w segmencie aut do 100 tys. Wybrać ją można w trzech wersjach nadwozia: sedan, kombi lub hatchback. Jeśli chodzi o parametry techniczne to Corollę można dostać w następujących wersjach:

1.8 Hybrid (122 KM) z bezstopniową przekładnią e-CVT, średnie zużycie paliwa: 4,3-5,1 l/100 km 2.0 Hybrid Dynamic Force (184 KM) z bezstopniową przekładnią e-CVT, średnie zużycie paliwa: 4,7-5,6 l/100 km 1.2 Turbo (116 KM, 185 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, średnie zużycie paliwa: 5,8-7,2 l/100 km 1.2 Turbo (116 KM, 185 Nm) z bezstopniową przekładnią Multidrive S, średnie zużycie paliwa: 6,1-7,3 l/100 km

Mazda 3 – od 95 000 zł

TOYOTA COROLLA NA WYPRZEDAŻY. NOWA CENA ROBI WRAŻENIE

To doskonały wybór dla osób, które cenią sobie elegancki wygląd i piękną stylistykę zarówno na zewnątrz, jak i w środku pojazdu. Od strony technicznej mazda również prezentuje się imponująco - nie odstaje zbytnio od aut klasy premium. Zakupić ją można w następujących wersjach:

2.0 Skyactiv-G (150 KM, 213 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 206 (211) km/h, średnie zużycie paliwa: 6,0-6,1 (5,8-6,0) l/100 km 2.0 Skyactiv-G (150 KM, 213 Nm) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 204 (210) km/h, średnie zużycie paliwa: 6,4-6,5 (6,2-6,4) l/100 km 2.0 Skyactiv-X (180 KM, 224 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 216 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,5-5,8 (5,4-5,6) l/100 km 2.0 Skyactiv-X (180 KM, 224 Nm) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 216 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2-6,3 (6,0-6,2) l/100 km 2.0 Skyactiv-X AWD (180 KM, 224 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 210 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,0-6,2 l/100 km 2.0 Skyactiv-X AWD (180 KM, 224 Nm) z 6-biegową przekładnią automatyczną i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 210 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6-6,9 l/100 km

TOYOTA COROLLA NA WYPRZEDAŻY. NOWA CENA ROBI WRAŻENIE