Nowy Opel Crossland wjeżdża na polski rynek. Z nowymi cenami

Przy okazji liftingu Opel Crossland stracił w nazwie literę "X" i zyskał zupełnie nowy wygląd. Nowe wcielenie jest mocno inspirowane najnowszą Mokką, co widać szczególnie z przodu. Zabudowany pas przedni Opel Vizor sprawia, że Crossland wygląda znacznie poważniej od swojego poprzednika z X-em. Oprócz zmian w wyglądzie Opel wprowadził również modyfikacje podwozia i układu kierowniczego Crosslanda oraz uzupełnił ofertę o usportowioną wersję wykończenia GS Line+. Na pokładzie pojawi się także adaptacyjny układ kontroli trakcji IntelliGrip.

W nowym Crosslandzie znajdziemy znane z innych modeli Opla fotele z atestem AGR - Aktion Gesunder Rucken, czyli niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców. Dodatkowo z tyłu zamontowano indywidualnie przesuwane i składane siedzenia. Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 60/40 i można ją przesuwać w zakresie do 150 mm, co umożliwia powiększenie bagażnika z 410 do 520 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność bagażnika rośnie do 1255 litrów. Crossland wciąż ma pozostać jednym z najpraktyczniejszych przedstawicieli segmentu B. Ma też ambicję być jednym z najnowocześniejszych. Wszystkie nowości opisaliśmy w tym miejscu:

Ile kosztuje nowy Opel Crossland? Od 72 300 zł

Do polskich salonów nowy Opel Crossland przyjedzie na początku przyszłego roku. Najtańszą odmianę wyceniono na 72 300 zł. Standardem ma tu być m.in. asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, klimatyzacja oraz porządne radio.

Wyżej znajdziemy Crosslanda Business Edition (od 77 600 zł) z fotelem kierowcy certyfikowanym przez AGR, LED-ami, kamerą cofania i czujnikami i siedmiocalowym ekranem dotykowym. System Opla oferuje łączność z Apple CarPlay oraz Android Auto. Niewiele więcej kosztuje usportowiona odmiana GS Line (od 77 900 zł), obejmująca między innymi czarne 17?calowe obręcze kół z lekkiego stopu, czarny dach, czerwone obramowanie bocznych szyb, przedni fotel kierowcy z atestem AGR oraz światła LED z przodu. Najlepiej wyposażony Crossland Ultimate kosztuje 97 400 zł.