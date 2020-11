Do Europy przyjedzie kolejny SUV Toyoty. Mniejszy o pół rozmiaru od RAV4

Toyota Corolla Cross zadebiutowała w lipcu tego roku w Tajlandii i początkowo była komunikowano jako kompaktowy SUV przeznaczony przede wszystkim dla tamtejszych rynków. Przy ewentualnej europejskiej premierze stał wielki znak zapytania. Który właśnie został wymazany. Potwierdzono, że Corolla Cross przyjedzie także do naszego rejonu świata. I to już w przyszłym roku.

Nowy model wpisze się w lukę pomiędzy C-HR i RAV4, żeby zagospodarować klientów, którzy szukają klasycznego SUV-a segmentu C (np. czegoś pokroju VW Tiguana albo Hyundaia Tucson). Corollę Cross oparto na platformie TNGA-C. Mierzy 4460 mm długości, 1825 mm szerokości, 1620 mm wysokości, a rozstaw osi to 2640 mm. Bagażnik pomieści 486 l, a na pokładzie wygodnie usiądzie pięć osób. Tajemnicą pozostają na razie jednostki napędowe, ale możemy się spodziewać, że te Corolla Cross pożyczy od klasycznego kompaktu bez modnego dopisku. Zwykłą Corollę w Polsce napędzają dwie hybrydy: 1.8 o mocy 122 KM oraz 2.0 184 KM. Pierwsze doniesienia podają, że właśnie do układów hybrydowych ma się ograniczać oferta Corolli Cross. Na potwierdzenie tych informacji trzeba będzie jeszcze poczekać aż oficjalnie poznamy polską ofertę nowego SUV-a.

Corolla Cross wpisuje się w suvową ofensywę japońskiego producenta. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym SUV-em z gamy jest Toyota RAV4. Świetnymi wynikami sprzedaży może się pochwalić stylowy C-HR. W 2021 r. do rodziny dołączy nie tylko Corolla Cross, ale także typowo miejska propozycja - Yaris Cross. Mniejszy, a przez to tańszy crossover może się okazać strzałem w dziesiątkę. Małe crossovery i SUV-y to najdynamiczniej rozwijający się segment rynku. To jednak nie koniec. Niedawno do Polski przyjechał kolejny SUV Toyoty - prawie 5-metrowy, 7-osobowy Highlander. Do rodziny możemy zaliczyć jeszcze terenowego Land Cruisera.

