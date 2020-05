Volkswagen Nivus - jeszcze jeden SUV w ofercie niemieckiej marki

Volkswagen Nivus zadebiutuje na rynku brazylijskim, gdzie jest produkowany. Potem na argentyńskim i w innych krajach Ameryki Południowej. Nowe auto ma jednak globalne ambicje. W 2021 r. znajdzie się w ofercie niemieckiej marki i w europejskich krajach, ale nie wiadomo dokładnie, w których.

Nowy crossover Volkswagena został skonstruowany na tej samej platformie koncernu MQB, co inne samochody średniej wielkości. Pod względem rozmiarów plasuje się w okolicach modelu T-Roc - jest od niego trochę dłuższy (426,6 cm vs 423,4 cm), ale ma o 3 cm mniejszy rozstaw osi. Pojemność bagażnika to 415 l.

W momencie debiutu Volkswagen Nivus ma tylko jedną jednostkę napędową - trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 TSI o mocy 128 KM połączony z sześciostopniową automatyczną skrzynią biegów. Jest przystosowany do zasilania popularnym w Ameryce Południowej etanolem.

Jednak nie ma przeszkód, żeby uzupełnić ofertę Nivusa o inne poprzecznie montowane jednostki napędowe koncernu Volkswagena, które znamy z reszty samochodów koncernu zbudowanych na płycie MQB.

Volkswagen Nivus fot. Volkswagen

W Europie Nivus powinien być oferowany pod marką Skoda

Wnętrze Nivusa jest zaprojektowane w charakterystycznym stylu niemieckiej marki. Pozbawione najnowszych rozwiązań, które znamy z VW Golfa, ale przyzwoicie wyposażone. Jego system multimedialny będzie wyposażony w sklep z aplikacjami dla samochodu - VW Play.

Również wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa Nivusa jest bogate. W Argentynie klienci otrzymają m.in. aktywny tempomat, przednie reflektory i tylne lampy wykonane w technologii LED, system awaryjnego hamowania, ESP oraz HHC - układ ułatwiający podjazdy pod strome wzniesienia.

W Ameryce Południowej Nivus będzie ciekawym uzupełnieniem oferty Volkswagena - niedrogim samochodem o modnej sylwetce. W Europie gama SUV-ów tej marki jest znacznie bogatsza i uzupełniona przez samochody tego typu oferowane przez pozostałe marki koncernu - Skoda, Seat, Cupra, a nawet Audi.

Koncern Volkswagen Audi Group jest mistrzem skutecznego szukania nowych nisz na rynku. Na pewno znajdzie na Starym Kontynencie kolejną, w której umieści swój nowy samochód, mimo że jego wizerunek bardziej pasuje do marki Skoda.