Samochód hybrydowy - czy warto go kupić?

Jedną z gałęzi, która w dużym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska jest bez wątpienia transport. Stąd dążenia producentów samochodów do zmniejszenia emisji spalin i CO2, a więc w konsekwencji stworzenia alternatywy dla silników tradycyjnych. I tu pojawiają się auta hybrydowe.

Samochód hybrydowy - jak działa?

Co to jest samochód hybrydowy? Otóż w dużym uproszczeniu: jest to pojazd posiadający zarówno tradycyjny silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny. Pod maską takiego modelu znajdują się też akumulatory litowo-jonowe, które gromadzą energię elektryczną. Warto wspomnieć, że ze względu na poziom zaawansowania napędu hybrydowego, auta tego rodzaju dzielimy na:

pełne hybrydy,

łagodne hybrydy,

mikrohybrydy.

Natomiast ze względu na układ napędowy hybryd, dzielimy je na:

równoległe,

szeregowe,

mieszane.

Ważną kwestią jest to, że samochody hybrydowe wbrew pozorom nie wymagają zewnętrznego ładowania akumulatora. Każda wersja może jednak występować jako "plug in" z tradycyjnym akumulatorem, który różni się tym, że ma większą pojemność, a po naładowaniu daje większy zasięg na napędzie elektrycznym. Jak ładować samochód hybrydowy? Otóż, nie ma nic prostszego:

potrzebne jest źródło prądu, do którego podłączony zostanie samochód;

niezbędny jest także odpowiedni kabel, który podłączymy do portu znajdującego się w aucie.

Hybrydowy samochód możemy ładować ze zwykłego gniazdka elektrycznego lub skorzystać z jednej ze stacji ładowania, które zaczynają być coraz częściej dostępne i w zdecydowanej większości bezpłatne. Stacje takie możemy znaleźć np. w centrach handlowych. Istnieje także możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na powstanie takowej, jednak jej lokalizacja musi spełniać podstawowy warunek - być ogólnodostępna.

Czy warto kupić samochód hybrydowy?

Jeśli zastanawiasz się co to jest samochód z napędem hybrydowym i czy warto kupić go zamiast pojazdu napędzanego w tradycyjny sposób, to z całą pewnością odpowiadamy: tak! Hybrydy są coraz popularniejsze ze względu na to, że są przyjazne dla środowiska. Ich użytkowanie, jak wspomniano powyżej, w znaczący sposób ogranicza emisję szkodliwych spalin i CO2 do atmosfery. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście walki o czyste powietrze i eliminację smogu. Mało kto wie jednak, że są to również samochody przyjazne dla naszych portfeli:

po pierwsze samochody hybrydowe rzadko ulegają awariom - ich konstrukcja jest mocna i wszystkie podzespoły działają bez problemów przez wiele lat; jest to efektem tego, że mechanizm silnika elektrycznego nie jest tak skomplikowany, jak w przypadku serca samochodów spalinowych i nie posiada "słabych punktów";

cechą charakterystyczną samochodów hybrydowych jest także oszczędne zużycie paliwa, a co za tym idzie mniejsze koszty tankowania - jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii, która pozwala autu odzyskiwać energię np. podczas hamowania, co sprawia że pobór paliwa jest minimalny.

Dodatkową zachętą do zakupu hybrydy typu "plug in" jest zwolnienie z akcyzy, zgodnie z ustawą o elektromobilności z 2018 roku.

Zobacz wideo Samochód hybrydowy

Najlepsze samochody hybrydowe

Nie trzeba być fanem motoryzacji, aby wiedzieć że pionierem segmentu samochodów hybrydowych, jest Toyota. To ona jako pierwsza w połowie lat 90. XX wieku zaprezentowała pojazd z tego rodzaju napędem, by już w 1997 rozpocząć seryjną produkcję Priusa, który stał się najpopularniejszą hybrydą na świecie. Więcej informacji o samochodach hybrydowych stworzonych przez Toyotę znajdziesz tutaj. Obecnie w swojej ofercie auta z napędem hybrydowym mają niemal wszystkie liczące się na rynku marki. Znaleźć można więc bez problemu modele o różnego typu nadwoziach - od kompaktowych aut miejskich aż po luksusowe limuzyny. Są to m.in.: